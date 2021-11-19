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Napoleon IT разработала платформу для публикации авторского видеоконтента Trueline

16 ноября 2021 г. состоялся релиз новой международной социальной сети Trueline для передачи правдивой информации. Платформу для публикации авторского видеоконтента разработала компания Napoleon IT.

Trueline – это платформа для публикации авторского видеоконтента, в которой не будет фильтров и fake news. Главная особенность и отличие от аналогов (TikTok, Instagram, Snapchat и других популярных сервисов видеохостинга) – принцип прозрачной съемки:

- Пользователь может снимать видео только внутри приложения;

- Видео нельзя смонтировать, вырезав часть контента;

- У каждого видео есть ватермарка и метка времени и места.

Вторая особенность – возможность зарабатывать на видео. Любой из пользователей соцсети может выложить заказ на съемку или получить денежное вознаграждение за снятое для кого-то видео. Вместе с самим видеоконтентом к заказчику переходят авторские права, поэтому только покупатель сможет размещать видео.

Установив приложение на телефон пользователи смогут буквально видеть реальный мир глазами других. Например, можно сделать запрос на видео погоды на Байкале или Мальдивах, оценить количество людей на пляже в Сочи или сделать запрос на видео с концерта любимой группы, на который не получилось попасть, и выбрать лучшее из тех, что предложат пользователи.

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