Napoleon IT начал внедрять технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах на основе генеративных сетей

По данным исследования PowerReviews, наличие хотя бы одного положительного отзыва о товаре на маркетплейсе увеличивает просмотр его карточки на 108% и увеличивает конверсии продаж на 65%, добавление пяти отзывов повышает этот показатель до 270%. ИИ-компания Napoleon IT начала внедрять технологию elDinero Reviews, которая позволяет в режиме реального времени собирать тысячи отзывов на товары с маркетплейсов и анализировать их с помощью генеративных и GPT моделей. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Процесс анализа отзывов с карточки товара или целой категории занимает не больше 20 минут, а общая пропускная способность сервиса — 1 млрд отзывов в сутки. Ключевой особенностью elDinero Reviews является выявления тональности отзывов, отображение Most Often (самых частых) положительных и отрицательных отзывов, а также группировка отзывов в темы по наиболее упоминаемым параметрам. Также сервис обучен анализировать только реальные оценки покупателей, выделяя из набора данных поддельные и одинаковые отзывы. Для анализа elDinero Reviews использует генеративные и GPT модели, которые обучены на качественной разметке отзывов.

Для конечного пользователя программа выдает аналитику в виде интерактивных таблиц и графиков с полной детализацией по продукту: от оценки запаха и стоимости до проблем с целостностью товара или повреждения упаковки. На основе полученных данных производители товаров могут управлять продажами, а также выявлять сильные и слабые стороны конкурентов, используя их в рекламной коммуникации, распознавать проблемы с самим товаром или его логистикой и оперативно решить их.

Технологию elDinero reviews уже используют: производители товаров и ритейлеры, которые реализуют товары на маркетплейсах; магазины с маркетплейсов для вывода нового продукта на рынок и отслеживания по отзывам поведения пользователей; Digital-агентства для продажи своих услуг клиентам; финансовые институты.

Уже известны примеры в международной практике, когда подобные инструменты аналитики помогли брендам оперативно выявить и отреагировать на проблемы с товарами. Один из популярных маркетплейсов терял продажи из-за повреждения упаковки детского конструктора, который стал популярен на фоне выпуска фильма Barbie. Благодаря интеллектуальному анализу отзывов с маркетплейсов удалось оперативно выявить и решить проблему, добавив дополнительную упаковку, которая сохранила целостность продукта, что повысило удовлетворенность товаром потребителя. Другой пример — один из производителей корма для животных после перезапуска своей линейки выяснил, что один из вкусов продукции сильно поменял аромат, что указывали в своих отзывах покупатели. Так как карточка на маркетплейсе включала все размеры упаковок, то данные отзывы негативно повлияли на конверсию всей линейки продукта.

На российском рынке интеллектуальный анализ отзывов помог выявить причину снижения продаж производителю капсул для стирки одежды. Благодаря elDinero Reviews удалось выяснить, что капсульная упаковка из пластика не полностью растворяется в воде при стирке, поэтому производитель решил сменить поставщика материала для капсул. Еще одним кейсом использования интеллектуальной аналитики отзывов стало создание новой коллекции одежды для бренда в рамках хакатона AI Generative Product Hackathon. С помощью elDinero Reviews были проанализированы отзывы покупателей на маркетплейсах прошлых коллекций, новых запусков конкурентов, которые генеративная модель преобразовала в рекомендации для новой линейки образов, после чего благодаря Midjourney был сгенерирована базовая спортивная коллекция ранее не существующей одежды.

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«В своей работе мы всегда стремимся находить новейшие технологии, которые помогают эффективно решать задачи бизнес-заказчиков. Napoleon IT первые в России, кто начал использовать и внедрять технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах elDinero Reviews, и уже получаем положительные отзывы от производителей товаров и крупнейших ритейлеров», — сказал Руслан Ахтямов, сооснователь Napoleon IT.

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Napoleon IT — технологический ИИ-партнер FMCG-компаний и ритейлеров по прогнозированию, аналитике и оптимизации ценообразования, промо и продаж на маркетплейсах и в оффлайне с использованием передовых технологий, машинного обучения и генеративных сетей.