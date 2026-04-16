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Индексная книга (каталог) CNews*
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Крутолапов Павел

СОБЫТИЯ


16.04.2026 АПРИ сократила время проверки строительных актов с помощью LLM вместо сметчика 1
23.09.2021 Искусственный интеллект создал логотип города 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Крутолапов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 79 2
АПРИ 4 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Napoleon IT - Наполеон Документы 1 1
Подкорытов Павел 15 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Ведомости 1466 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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