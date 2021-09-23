Искусственный интеллект создал логотип города

Челябинские дизайнеры и специалисты в области искусственного интеллекта создали логотип (надпись с именем города) руками самих горожан. Этот эксперимент стал первым в мировой практике брендинга и айдентики городов и территорий.

Логотипы городов редко принимаются их жителями благосклонно, особенно, когда у таких работ есть объявленный автор или дизайн-студия. Фокус людей смещается с эстетических и функциональных качеств конкретной работы на личность автора, имя студии или сумму контракта. Большинство созданных логотипов городов служат недолго и неэффективно или воспринимаются обществом в штыки.

Сообщество «Челябдизайн» совместно с компанией Napoleon ИT создали проект «Слово Челябинска», который позволил сделать первый в мире логотип города руками его жителей к 285-му дню рождения. В течение двух недель горожане писали слово «Челябинск» от руки, и присылали изображения на специальный сайт.

Несколько тысяч присланных челябинцами изображений были переданы специалистам по искусственному интеллекту и машинному обучению в рамках хакатона Artificial intelligence offline hackathon, инициированного Napoleon ИT, сообществом «Челябдизайн» и «Управлением архитектуры по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска» под руководством главного архитектора города Павла Крутолапова. Оффлайн-соревнование по программированию прошло на базе лаборатории искусственного интеллекта ЮУрГУ и Napoleon ИT.

С помощью нейронных сетей участники создали алгоритм, который объединил множество рукописных изображений слова «Челябинск» в одно. На основе полученного компьютером изображения создали финальную надпись к юбилею города. Создатели утверждают, она получилась жизнерадостной и добродушной.

«Слово Челябинска» — социальный и некоммерческий проект. Все участники, в том числе компании-инициаторы и студенты лаборатории, делают его на общественных началах и бесплатно.