Napoleon IT вступил в объединение разработчиков ПО «Руссофт»

ИТ-компания Napoleon IT стала членом ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Участие в ассоциации даст компании возможность устанавливать новые деловые контакты, обмениваться опытом и осуществлять совместные проекты с другими участниками. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

«Руссофт» — отраслевое объединение, которое оказывает реальную поддержку компаниям-разработчикам и положительным образом влияет на развитие ИТ-сферы в России. На данный момент в составе «Руссофт» насчитывается почти 350 компаний с общим штатом около 85 тыс. сотрудников.

«Вступление Napoleon IT в ассоциацию «Руссофт» дает нам большие возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса, одна из которых это нетворк с представителями крупнейших корпораций России и зарубежных стран, возможность совместных масштабных PR-кампаний и участие в образовательных мероприятиях», — отметил сооснователь Napoleon IT Сергей Белоклоков.

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Napoleon IT — ИИ-компания в России, которая специализируется на разработке ПО и внедрении передовых технологий на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения. В портфеле компании более 200 реализованных проектов в России и за рубежом.