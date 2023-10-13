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Цифровизация Внедрения
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Генеративные сети помогли ALOEsmart оценивать отзывы покупателей с онлайн-карт за пять минут

ИИ-компания Napoleon IT начала внедрение технологии интеллектуального анализа и суммирования отзывов Napoleon IT Отзывы в ALOEsmart, которая позволяет в режиме реального времени оценивать отзывы покупателей из магазинов, с онлайн-карт Google, 2ГИС и «Яндекс» и улучшать клиентский сервис Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

ALOEsmart стали первыми среди дрогери-сферы, кто воспользовался «Napoleon IT отзывы» для анализа отзывов с онлайн-карт. Сервис позволяет в режиме реального времени собирать обратную связь от клиентов и предоставлять аналитику за пять минут.

Благодаря использованию технологии интеллектуального анализа отзывов ALOEsmart удалось: собрать и проанализировать более тысячи отзывов с оффлайн-точек в приложении 2ГИС; выделить негативные отзывы и понять причину их возникновения; проанализировать положительный опыт одних магазинов и использовать его для улучшения стратегии продаж в других торговых точках, а также на основании сделанных выводов масштабировать успешную практику на все магазины; увеличить количество положительных отзывов на 35%; улучшить клиентский сервис.

Представители бренда смогли по анализу отзывов выяснить, что клиентам не хватает наборов для волос в ассортименте некоторых магазинов. Добавив необходимую категорию в оффлайн-точки продаж, ALOEsmart удалось повысить лояльность клиентов.

«Отзывы делают нас лучше! Мы ценим абсолютно каждый отзыв покупателя и не оставляем его без внимания. Отлично, что есть возможность провести анализ и увидеть свои сильные стороны, а также моменты с которыми нужно поработать. », — сказал представитель ALOEsmart.

«Для бьюти-сферы очень важно оперативно получать обратную связь от клиентов. Рады, что ALOEsmart стали первыми среди дрогери-сферы, кто сможет внедрить и оценить весь потенциал интеллектуального анализа и суммирования отзывов «Napoleon IT отзывы»», — сказал Руслан Ахтямов, сооснователь Napoleon IT.

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ALOEsmart ― федеральная сеть магазинов уходовой косметики. За пять лет компания открыла 24 розничных магазина в восьми городах и запустила интернет-магазин.

Napoleon IT — технологический ИИ-партнер FMCG-компаний и ритейлеров по прогнозированию, аналитике и оптимизации ценообразования, промо и продаж на маркетплейсах и в оффлайне с использованием технологий, машинного обучения и генеративных сетей.

«Napoleon IT отзывы» — технологии интеллектуального анализа, суммирования и ответа на отзывы пользователей на маркетплейсах, онлайн картах, а также в сервисах клиентских email-рассылок и в мобильных приложениях магазинов.

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