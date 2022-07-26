Власти предлагают легализовать в России NFT

Минэкономики предложило установить правовой статус NFT-токенов, а также прояснить возможность их выпуска, регулирования и обращения. В том числе, министерство предложило проработать вопрос защиты покупателей токенов от повторного выпуска. По словам министерства, в целом инициативу поддержали. Однако эксперты опасаются, что новое регулирование сведет функционал NFT только к предметам искусства.

Регулирование токенов

Минэкономики предлагает внести изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования режима NFT (неизменяемый токен, non-fungible token, NFT). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию, представленную на заседании в АНО «Цифровая экономика», прошедшем 21 июля 2022 г. На нем присутствовали представители Центробанка (ЦБ), а также бизнес-сообщества, включая «Вконтакте».

Министерство предложило установить правовой статус NFT-токенов, а также прояснить возможность их выпуска, регулирования и обращения. Вместе с тем Минэкономики предложило проработать вопрос защиты покупателей токенов от повторного выпуска, рассказали изданию в ведомстве.

Действующее законодательство не проясняет всех этих вопросов, говорится в презентации. Минэкономики хочет внести поправки в Гражданский кодекс и закон «О цифровых финансовых активах», а также в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» до конца 2024 г.

Как отнеслись к инициативе

«В ходе обсуждения инициативу в целом поддержали», — рассказали «Коммерсанту» в министерстве. В письме замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Екатерины Вихаревой от 21 июля, подчеркивается, что вопрос находится в компетенции Минфина и Цетробанка. Комментировать инициативу Минэкономики в ЦБ не стали. В Минфине изданию рассказали, что регулирование NFT «в настоящее время не прорабатывается».

«Функционал NFT давно не ограничивается предметами цифрового искусства, они могут выступать и в роли билетов на мероприятия, как форма закрепления права собственности на виртуальное имущество, как ценная бумага», — поясняет управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Эксперт полагает, что изменения могут сильно сузить функционал NFT, сведя его фактически только к предметам искусства. Тугарин подчеркивает, что «отрасли требуется более гибкое и конкретное правовое регулирование».

История и регулирование NFT в России

NFT появились в 2017 г. Неизменяемый токен называется таким потому, что состоит из уникальных токенов (блокчейнов), которые нельзя подделать, разделить или заменить. Эта технология позволяет закрепить свои права на какой-либо уникальный объект, например, произведение искусства. По оценке аналитической группы Chainalysis, в конце 2021 г. объем мирового NFT-рынка составил $40,9 млрд.

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Минэкономики идет «по более корректному пути», полагает руководитель направления разрешения IT&IP-споров «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Сейчас оборот NFT регулирует закон о краудфандинге (ФЗ №259-ФЗ), он предусматривает выпуск на инвестплатформах утилитарных цифровых прав, а также регулирует их возникновение и обращение.

Закон «О цифровых финансовых активах (ЦФА)» — еще один документ, регулирующий токены. Он в первую очередь запрещает российским резидентам принимать ЦФА в качестве оплаты за товары, работы или услуги, и в том числе за утилитарные цифровые права, отмечает преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

С предложением регулировать рынок NFT-токенов выступали в конце весны 2022 г. и депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков (партия «Новые люди»). Они также предложили закрепить понятие технологии NFT в Гражданском кодексе, распространив на них законодательство по охране интеллектуальной собственности. Проект запланирован к рассмотрению на октябрь.