Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud

Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру интегратору digital-решений AGIMA. Это позволило компании в короткие сроки мигрировать ноды и 100 виртуальных машин, а также развернуть ИТ-решения и ПО в соответствии с актуальными требованиями безопасности. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Для реализации проекта искали провайдера среди ключевых игроков рынка. Каждый поставщик оценивался по ряду технических параметров, особенно критичных для задач AGIMA. Рассматривалась возможность приобретения кластера целиком, масштабирование ресурсов по требованию, наличие широкого канала передачи данных, гибкая тарификация, и что немаловажно, прозрачный SLA. По итогам тестирования остановились на Timeweb Cloud.

Для реализации проектов заказной разработки Timeweb Cloud предоставил AGIMA масштабируемое облако для размещения Dev- и препродакшн-сред, сервиса мониторинга и собственного бэк-офиса. Облачная инфраструктура используется для тестирования, размещения ИТ-систем компании и виртуальных серверов. Обеспечивается запуск регулярного резервного копирования.

«Мы предоставили AGIMA инфраструктуру, необходимую для разработки цифровых продуктов. Кластер, развернутый в облаке Timeweb Cloud, обеспечивает высокую отказоустойчивость и гарантирует доступность виртуальных машин. Наше облако моментально масштабируется и отличается высоким уровнем приватности, а это особенно важно для проектов, чувствительных к безопасности», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

«Сотрудничество с Timeweb Cloud дало ожидаемый результат, хотя на этапе тестирования возникали вопросы. Несмотря на сложности, наши ожидания совпали с реальностью. Мы ценим Timeweb Cloud за гибкие возможности, технологичность, высокий уровень поддержки и менеджмента», — отметил Дмитрий Радаев, заместитель исполнительного директора по производству AGIMA.