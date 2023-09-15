Выручка крупнейших российских IaaS-провайдеров выросла более чем в полтора раза на фоне миграции российских клиентов из западных облаков и дефицита железа для построения собственной инфраструктуры. При этом в целом на рынке наблюдалась неоднозначная динамика: многие лидеры кратно увеличили продажи, но у ряда поставщиков услуг выручка упала.

На рынке IaaS новый лидер

По итогам 2022 г. выручка топ-10 российских IaaS-провайдеров достигла ₽70,4 млрд, а общий оборот всех участников рейтинга. При этом в рейтинге сменился лидер. Если в прошлом году список возглавлял Softline, то в этом году его со значительным отрывом возглавляют «Ростелеком» (₽18,5 млрд) и Cloud.Ru (₽15 млрд). Третью позицию занял Selectel (₽8,5 млрд), а далее следует довольно плотная группа, в которую входят МТС (₽5,7 млрд) , «Яндекс.Облако» (₽5,2 млрд), «Крок» (₽5,1 млрд) и OnCloud (входит в группу компаний «Ланит», ₽4,8 млрд). Softline с выручкой в ₽3,2 млрд опустился с первого сразу на восьмое место. Причина заключается в изменении методики учета показателей компании: если ранее выручка включала доходы от зарубежных проектов, то теперь цифры включают оборот только по российскому подразделению Softline.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2022 № 2022 № 2021 Компания Выручка IaaS в 2022г., ₽тыс. с НДС Выручка IaaS в 2021г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2022/2021, % Доля IaaS в общей выручке в 2022 г., % 1 2 Ростелеком 18 500 000 8 779 200 110,70% н/д 2 3 Cloud.ru 15 044 529 7 839 765 91,90% 81% 3 5 Selectel 8 483 276 4 974 237 70,50% 87% 4 4 МТС 5 700 000 4 800 000 18,70% н/д Источник: CNews Analytics, 2023 Перейти к полной таблице

По сравнению с исследованием прошлого года в рейтинге есть несколько изменений в составе участников. Провайдер T1 Cloud, который в прошлом году с показателем в ₽1,05 млрд занимал 13 строчку, в этот раз не смог предоставить данные. С другой стороны, в исследовании сразу пять новых участников. Из крупных облачных операторов (с оборотом около ₽1 млрд и выше) это провайдеры Сloud4Y и beeline cloud (включает показатели приобретенного «Билайном» в 2021 г. облачного бизнеса IBS DataFort), а также регистратор доменных имен «Рег.ру», который диверсифицирует свой бизнес за счет предоставления облачных сервисов.

В 5,5 раз быстрее рынка в целом

По сравнению с предыдущим годом выручка десятки лидеров увеличилась на 51% даже несмотря на снижение показателей прошлогоднего лидера компании Softline. При этом, если последние годы несмотря на высокие темпы роста наблюдалась постепенная тенденция к их замедлению (2018 г. +56%, 2019 г. +49%, 2020 г. +47%, 2021 +33%), то в 2022 г. темпы роста выручки IaaS резко подскочили. Сразу 11 компаний увеличили доходы от продаж IaaS более чем в полтора раза, а четыре компании смогли увеличить оборот более чем вдвое. Обращает также на себя внимание, что рост отрасли IaaS более чем в 5,5 раз выше, чем сотни крупнейштх ИТ-компаний России, их выручка в 2022 г. увеличилась всего на 9%.

При этом четыре компании из пятерки лидеров продемонстрировали очень высокие темпы роста: «Ростелеком» увеличил выручку IaaS на 111%, Сloud.ru — на 92,2%, Selectel — на 71%, «Яндекс.Облако» — на 173%. Также высокую положительную динамику показали ряд участников из середины и нижней части таблицы: Nubes (+392%), Timeweb Cloud (+173%), OnCloud (+119%), ITglobal.com (+72%), LanCloud (+64%), CorpSoft24 (+63%), Oxygen (+59%).

Динамика выручки 10 крупнейших участников рейтинга CNews IaaS и CNews100 Спрос на российскую «инфраструктуру как сервис» взлетел в результате массового исхода российских компаний из зарубежных облаков Рост выручки топ-10 рейтинга IaaS, % Рост выручки участников рейтинга CNews100, % Выручка топ-10 рейтинга IaaS, ₽млрд

C другой стороны, увеличение спроса на IaaS распределилось крайне неравномерно среди участников рынка. Например, бизнес нескольких компаний рейтинга оказался в стагнации — показатели спроса оказались ниже уровня инфляции (VK Cloud Solutions +9,3%), Rusonyx (+7,1%), Cloud4Y (+1%). А пять участников продемонстрировали снижение выручки: помимо уже упомянутого Softline это RCloud by 3data (-9,7%), Linx Cloud (-8,4%), Aйтеко.Cloud (-6,2%) и EgdeЦентр (-5,2%).

© ArtemisDiana / Фотобанк Фотодженика Одним важным фактором ухода в облака стал дефицит железа после ухода западных вендоров

Причина заключается в том, что в 2022 г. динамику рынка IaaS определяли две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, заказчики из-за ухода вендоров ИТ-решений и нехватки железа устремились в российские облака, с другой стороны, из России ушли многие западные компании, которые ранее вели здесь бизнес. Провайдеры, которые ориентировались на таких клиентов, пострадали больше всего. «В 2022 г. некоторые крупные иностранные заказчики сократили или приостановили свою деятельность в России. Это привело к снижению выручки по облачным сервисам», — отметил генеральный директор 3data Илья Хала. «В клиентском портфеле Linx большую долю занимают компании с иностранным участием. Небольшое снижение по IaaS связано с произошедшим в 2022 г. уходом части иностранных компаний из России», — комментирует сходным образом результаты прошедшего года Анна Легочкина, руководитель направления продаж компании Linx.

Исход из западных облаков

Как видно из результатов рейтинга, первый из двух вышеназванных факторов оказался значительно весомее. «В прошлом году мы наблюдали переезд значительной части пользователей из зарубежных облаков в российские. Это связано, в том числе, с растущей потребностью в локализации данных и повышенными требованиями к безопасности», — объясняет Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud. «Миграция бизнеса от западных игроков привела к увеличению числа новых клиентов IaaS, — соглашается коммерческий директор Nubes Любовь Богданова. — Дополнительным драйвером стал запуск нашего собственного ЦОД Nubes Alto, который клиенты воспринимают как гарант защищенности провайдера».

На фоне повышенного спроса неизбежно растут и цены, что отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов. «В 2022 г. выручка Selectel выросла в основном за счет повышенного спроса на российские сервисы ИТ-инфраструктуры и переезда клиентов от зарубежных провайдеров, а также за счет роста тарифов на основные услуги» — перечислил он важнейшие драйверы роста выручки. Кроме того, Selectel реализовал ряд крупных проектов с коммерческими государственными заказчиками. «Также было расширено сотрудничество с действующими клиентами. Так, например, мы помогли сервису онлайн-записи Yclients в краткие сроки нарастить вычислительные мощности и перенести данные от зарубежного провайдера», — приводит пример Олег Любимов.

Выручка крупнейших поставщиков IaaS в 2022г., ₽тыс. с НДС Выручка в ₽тыс с НДС 18 500 000 15 044 529 8 483 276 5 700 000 5 210 353 5 068 577 4 823 280 3 236 332 2 214 300 2 158 910

Еще одним важным фактором ухода в облака стал дефицит железа после ухода западных вендоров. ИТ-оборудование приходится завозить через каналы параллельного импорта, что приводит к росту цен и удлинению сроков поставок. Кроме того, для систем, полученных таким образом, отсутствует вендорская поддержка. Все это заставляет заказчиков рассматривать IaaS в качестве альтернативы для строительства собственной инфраструктуры.

«На показателях компании сказались уход импортных операторов с российского рынка, трудности с арендой серверов в Германии и Нидерландах, высокая стоимость оборудования и сложности с его самостоятельным приобретением у клиентов», — объясняют рост показателей выручки в CorpSoft24. Аналогичным образом увеличение выручки прокомментировали в OnCloud: «С определенного момента и по сегодняшний день существуют разного рода проблемы с поставкой физического оборудования, заменой которому и являются облака».

Таким образом, рост рынка IaaS выше уровня прошлых лет был обусловлен санкциями, которые заставили бизнес решать возникшие перед ним проблемы за счет миграции в российские облака. В 2023 г. ситуация на рынке стала более стабильной, однако опрошенные CNews участники рынка ожидают сохранение высоких темпов роста по итогам 2023 г. ввиду общего курса на цифровизацию и сохранения трудностей с приобретением качественного «железа» для построения ИТ-инфраструктуры.