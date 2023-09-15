Облачные сервисы 2023
Спрос на облачные услуги в России, как SaaS, так и IaaS, продолжает расти опережающими темпами. А выручка лидеров обоих сегментов рынка — гораздо быстрее, чем выручка лидеров рынка ИТ в целом. Выручка крупнейших IaaS-провайдеров выросла более чем в полтора раза, выручка крупнейших российских SaaS-провайдеров — почти на 20%. Драйверы роста — уход российских клиентов из запаждных облаков, дефицит «железа» корпоративного класса для постороения собственной инфраструктуры на фоне общей тенденции к цифровизации всех сфер деятельности.
15.09.2023
Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS
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Выручка крупнейших российских IaaS-провайдеров выросла более чем в полтора раза на фоне миграции российских клиентов из западных облаков и дефицита железа для построения собственной инфраструктуры. При этом в целом на рынке наблюдалась неоднозначная динамика: многие лидеры кратно увеличили продажи, но у ряда поставщиков услуг выручка упала.
Выручка крупнейших российских IaaS-провайдеров выросла более чем в полтора раза на фоне миграции российских клиентов из западных облаков и дефицита железа для построения собственной инфраструктуры. При этом в целом на рынке наблюдалась неоднозначная динамика: многие лидеры кратно увеличили продажи, но у ряда поставщиков услуг выручка упала.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России
|№ 2022
|№ 2021
|Компания
|Выручка IaaS в 2022г., ₽тыс. с НДС
|Выручка IaaS в 2021г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|2
|Ростелеком
|18 500 000
|8 779 200
|110,70%
|2
|3
|Cloud.ru
|15 044 529
|7 839 765
|91,90%
|3
|5
|Selectel
|8 483 276
|4 974 237
|70,50%
|4
|4
|МТС
|5 700 000
|4 800 000
|18,70%
|5
|8
|Яндекс.Облако
|5 210 353
|1 906 693
|173,30%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Заказчики облаков предпочитают «голую» инфраструктуру
Читать полностью Популярность облаков продолжает расти, причем особенно быстро увеличивается спрос на инфраструктурные сервисы. В будущем рост сохранится, причем драйвером развития отрасли будут решения на основе искусственного интеллекта. В России, несмотря на высокие темпы роста все последние годы, уровень проникновения облачных сервисов остается достаточно низким. Впрочем, ситуация может измениться, так как зачастую у многих компаний просто не остается выбора, кроме как обратиться к поставщику облачных услуг.
Популярность облаков продолжает расти, причем особенно быстро увеличивается спрос на инфраструктурные сервисы. В будущем рост сохранится, причем драйвером развития отрасли будут решения на основе искусственного интеллекта. В России, несмотря на высокие темпы роста все последние годы, уровень проникновения облачных сервисов остается достаточно низким. Впрочем, ситуация может измениться, так как зачастую у многих компаний просто не остается выбора, кроме как обратиться к поставщику облачных услуг.
Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России
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В России спрос на SaaS продолжает расти быстрее рынка ИТ в среднем. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются сервисы отчетности и онлайн бухгалтерии, а наиболее быстрорастущим сегментом являются системы взаимодействия с клиентами. Помимо возможности оптимизировать издержки дополнительным стимулом для роста рынка является необходимость импортозамещения из-за ухода зарубежных вендоров.
В России спрос на SaaS продолжает расти быстрее рынка ИТ в среднем. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются сервисы отчетности и онлайн бухгалтерии, а наиболее быстрорастущим сегментом являются системы взаимодействия с клиентами. Помимо возможности оптимизировать издержки дополнительным стимулом для роста рынка является необходимость импортозамещения из-за ухода зарубежных вендоров.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании/бренда
|Выручка SaaS в 2022 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка SaaS в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|2
|СКБ Контур
|25 700 000
|22 000 000
|16,8%
|2
|3
|Тензор
|10 900 401
|9 547 236
|14,2%
|3
|1
|Softline
|6 286 555
|23 783 911
|-73,6%
|4
|4
|Mango Office
|6 027 371
|5 370 142
|12,0%
|5
|6
|Эвотор
|3 367 494
|2 623 036
|28,0%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации
Читать полностью Компании, ранее предпочитавшие строить инфраструктуру on-premise, все чаще делают выбор в пользу гибридных облачных решений, так как это не только позволяет сократить time-to-market, но и обойти трудности с поставками оборудования. Александр Худяков, руководитель отдела специальных проектов и клиентских решений Selectel, рассказал CNews, как компания помогает клиентам импортозаместить инфраструктурную платформу.
Компании, ранее предпочитавшие строить инфраструктуру on-premise, все чаще делают выбор в пользу гибридных облачных решений, так как это не только позволяет сократить time-to-market, но и обойти трудности с поставками оборудования. Александр Худяков, руководитель отдела специальных проектов и клиентских решений Selectel, рассказал CNews, как компания помогает клиентам импортозаместить инфраструктурную платформу.
Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах
Читать полностью В 2022 году российский облачный рынок вырос на 40%. Денис Афанасьев, руководитель облачного направления компании CorpSoft24, рассказывает, с чем связан такой рост и какие тренды в развитии облачных технологий станут ключевыми в ближайшем будущем.
В 2022 году российский облачный рынок вырос на 40%. Денис Афанасьев, руководитель облачного направления компании CorpSoft24, рассказывает, с чем связан такой рост и какие тренды в развитии облачных технологий станут ключевыми в ближайшем будущем.
Максим Индыков, «Пачка»: Инвестиции в железо оправданы только при наличии стабильных и предсказуемых нагрузок
Читать полностью Использование облаков позволяет отказаться от крупных разовых инвестиций в инфраструктуру и наращивать потребление ресурсов по мере органического роста бизнеса. Именно поэтому российский мессенджер «Пачка» с самого начала пошел по пути развития партнерских отношений с провайдерами облаков, рассказал CNews СTO cервиса «Пачка» Максим Индыков. По его словам, у российских поставщиков есть ряд преимуществ по сравнению с глобальными гиперскейлерами, при этом часть задач по организации и защите ИТ-инфраструктуры его компания по-прежнему предпочитает решать собственными силами.
Использование облаков позволяет отказаться от крупных разовых инвестиций в инфраструктуру и наращивать потребление ресурсов по мере органического роста бизнеса. Именно поэтому российский мессенджер «Пачка» с самого начала пошел по пути развития партнерских отношений с провайдерами облаков, рассказал CNews СTO cервиса «Пачка» Максим Индыков. По его словам, у российских поставщиков есть ряд преимуществ по сравнению с глобальными гиперскейлерами, при этом часть задач по организации и защите ИТ-инфраструктуры его компания по-прежнему предпочитает решать собственными силами.
Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной
Читать полностью Большинство усилий облачных провайдеров направлено на «защиту» от проверок регуляторов, а не на практическую безопасность для противодействия хакерам. Кроме того, большая часть сервисов аренды виртуальной инфраструктуры предлагается с опциональным набором инструментов информационной безопасности. Однако далеко не каждый заказчик способен собрать из этих «кубиков» работающую систему защиты. Решить проблему можно за счет встроенных ИБ-сервисов, когда инструменты защиты уже включены в стандартную сборку облачного сервиса.
Большинство усилий облачных провайдеров направлено на «защиту» от проверок регуляторов, а не на практическую безопасность для противодействия хакерам. Кроме того, большая часть сервисов аренды виртуальной инфраструктуры предлагается с опциональным набором инструментов информационной безопасности. Однако далеко не каждый заказчик способен собрать из этих «кубиков» работающую систему защиты. Решить проблему можно за счет встроенных ИБ-сервисов, когда инструменты защиты уже включены в стандартную сборку облачного сервиса.
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