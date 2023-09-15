Использование облаков позволяет отказаться от крупных разовых инвестиций в инфраструктуру и наращивать потребление ресурсов по мере органического роста бизнеса. Именно поэтому российский мессенджер «Пачка» с самого начала пошел по пути развития партнерских отношений с провайдерами облаков, рассказал CNews СTO cервиса «Пачка» Максим Индыков. По его словам, у российских поставщиков есть ряд преимуществ по сравнению с глобальными гиперскейлерами, при этом часть задач по организации и защите ИТ-инфраструктуры его компания по-прежнему предпочитает решать собственными силами.