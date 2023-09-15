Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS

Выручка крупнейших российских IaaS-провайдеров выросла более чем в полтора раза на фоне миграции российских клиентов из западных облаков и дефицита железа для построения собственной инфраструктуры. При этом в целом на рынке наблюдалась неоднозначная динамика: многие лидеры кратно увеличили продажи, но у ряда поставщиков услуг выручка упала.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России

№ 2022 № 2021 Компания Выручка IaaS в 2022г., ₽тыс. с НДС Выручка IaaS в 2021г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2022/2021, %
1 2 Ростелеком 18 500 000 8 779 200 110,70%
2 3 Cloud.ru 15 044 529 7 839 765 91,90%
3 5 Selectel 8 483 276 4 974 237 70,50%
4 4 МТС 5 700 000 4 800 000 18,70%
5 8 Яндекс.Облако 5 210 353 1 906 693 173,30%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Заказчики облаков предпочитают «голую» инфраструктуру

Популярность облаков продолжает расти, причем особенно быстро увеличивается спрос на инфраструктурные сервисы. В будущем рост сохранится, причем драйвером развития отрасли будут решения на основе искусственного интеллекта. В России, несмотря на высокие темпы роста все последние годы, уровень проникновения облачных сервисов остается достаточно низким. Впрочем, ситуация может измениться, так как зачастую у многих компаний просто не остается выбора, кроме как обратиться к поставщику облачных услуг.

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Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России

В России спрос на SaaS продолжает расти быстрее рынка ИТ в среднем. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются сервисы отчетности и онлайн бухгалтерии, а наиболее быстрорастущим сегментом являются системы взаимодействия с клиентами. Помимо возможности оптимизировать издержки дополнительным стимулом для роста рынка является необходимость импортозамещения из-за ухода зарубежных вендоров.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России

№ 2022 № 2021 Название компании/бренда Выручка SaaS в 2022 г., ₽тыс. с НДС Выручка SaaS в 2021 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2022/2021, %
1 2 СКБ Контур 25 700 000 22 000 000 16,8%
2 3 Тензор 10 900 401 9 547 236 14,2%
3 1 Softline 6 286 555 23 783 911 -73,6%
4 4 Mango Office 6 027 371 5 370 142 12,0%
5 6 Эвотор 3 367 494 2 623 036 28,0%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Александр Худяков
Selectel

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

Компании, ранее предпочитавшие строить инфраструктуру on-premise, все чаще делают выбор в пользу гибридных облачных решений, так как это не только позволяет сократить time-to-market, но и обойти трудности с поставками оборудования. Александр Худяков, руководитель отдела специальных проектов и клиентских решений Selectel, рассказал CNews, как компания помогает клиентам импортозаместить инфраструктурную платформу.

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Денис Афанасьев
CorpSoft24

Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах

В 2022 году российский облачный рынок вырос на 40%. Денис Афанасьев, руководитель облачного направления компании CorpSoft24, рассказывает, с чем связан такой рост и какие тренды в развитии облачных технологий станут ключевыми в ближайшем будущем.

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Максим Индыков
«Пачка»

Максим Индыков, «Пачка»: Инвестиции в железо оправданы только при наличии стабильных и предсказуемых нагрузок

Использование облаков позволяет отказаться от крупных разовых инвестиций в инфраструктуру и наращивать потребление ресурсов по мере органического роста бизнеса. Именно поэтому российский мессенджер «Пачка» с самого начала пошел по пути развития партнерских отношений с провайдерами облаков, рассказал CNews СTO cервиса «Пачка» Максим Индыков. По его словам, у российских поставщиков есть ряд преимуществ по сравнению с глобальными гиперскейлерами, при этом часть задач по организации и защите ИТ-инфраструктуры его компания по-прежнему предпочитает решать собственными силами. 

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Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной

Большинство усилий облачных провайдеров направлено на «защиту» от проверок регуляторов, а не на практическую безопасность для противодействия хакерам. Кроме того, большая часть сервисов аренды виртуальной инфраструктуры предлагается с опциональным набором инструментов информационной безопасности. Однако далеко не каждый заказчик способен собрать из этих «кубиков» работающую систему защиты. Решить проблему можно за счет встроенных ИБ-сервисов, когда инструменты защиты уже включены в стандартную сборку облачного сервиса.

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