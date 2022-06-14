Компания Treolan начинает поставки оборудования «Бастион»

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») стала дистрибутором оборудования российского производителя «Бастион». Источники бесперебойного питания SKAT-UPS RACK уже доступны на складе дистрибутора и под заказ. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Российская научно-производственная компания «Бастион» осуществляет разработку, производство и поставки профессионального электрооборудования: источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей, стабилизаторов, устройств сетевой защиты, систем контроля и управления доступом. Она выпускает приборы для малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, государственных структур и дома.

Бренд «СКАТ» известен на рынке систем безопасности уже более 30 лет. Источники бесперебойного питания, выпускаемые под этим именем, обеспечивают работу жизненно важных систем по всей России.

В компании «Бастион» работает «Профи-клуб». Это программа лояльности и одно из крупнейших профессиональных сообществ монтажников и проектировщиков. Регистрация в клубе позволяет получить расширенную гарантию на оборудование, индивидуальную техподдержку и бесплатное обучение.

Владимир Пензиков, руководитель группы Treolan: «Новый дистрибуторский контракт с российским производителем «Бастион» укрепляет уже сформированный портфель Treolan надежными решениями. Мы уверены, что наше сотрудничество с вендором будет успешным и взаимовыгодным».

Сергей Наумов, руководитель дирекции по развитию продуктов ЗАО «Бастион»: «Не так давно мы расширили сферы применения своих ИБП, представив новые решения – источники бесперебойного питания SKAT-UPS 220/380 В. Они обеспечивают надежную защиту оборудования от некачественной электросети, фильтруют высокочастотные и высоковольтные помехи. В частности, ИБП SKAT-UPS RACK рассчитаны на работу с центрами обработки данных, серверными, сетевым оборудованием или рабочими станциями».

***

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это один из широкопрофильный ИТ-дистрибьюторов. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.