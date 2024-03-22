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Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру для консультационной платформы DocMa

Облачный провайдер Timeweb Cloud, специализирующийся на оказании услуг для разработчиков и бизнеса любого уровня, предоставил виртуальную инфраструктуру онлайн-сервису DocMa — медицинской консультационной платформе с базой из более чем 2 тыс. врачей и 1,5 млн клиентов.

Для запуска проекта требовалась надежная площадка, способная обеспечивать сетевую доступность, высокое быстродействие сервиса и возможность гибко наращивать ресурсы. Предъявлялись высокие требования к службе технической поддержки, включая оперативное решение как типовых, так и нестандартных задач.

В результате сотрудничества на облачной площадке Timeweb Cloud развернули изолированные окружения с набором VDS, объединенных в кластеры. С момента перехода в облако инфраструктура заказчика масштабировалась с 5 до 30 виртуальных серверов, каждый из которых выполняет свои функции: отвечает за мониторинг, хранение и резервное копирование данных. Для решения операционных задач и размещения информации, которой обмениваются врачи и клиенты, используется объектное S3-хранилище. За организацию рабочих мест сотрудников отвечают выделенные серверы, которые работают в формате RDP.

Сотрудничество с Timeweb Cloud также позволяет соблюдать требования законодательства в части хранения и обработки персональных данных. Вся конфиденциальная информация в DocMa шифруется и размещается в облаке, сертифицированном по ФЗ-152.

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«Мы предоставляем DocMa готовую инфраструктуру, доступную 24/7. Поскольку бизнес клиента связан со здоровьем людей, здесь важную роль играет бесперебойная работа сервиса, которую мы обеспечиваем на всех этапах развития проекта. Техническая команда Timeweb Cloud закрывает все потребности заказчика, обеспечивая заявленный уровень оказания услуг», — сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«Облако Timeweb Cloud — ИТ-инфраструктура, которая решает задачи нашего бизнеса. Для пользователей DocMa особенно важна доступность и отказоустойчивость сервиса — это обеспечивается за счет проверенных технологий, high-end-оборудования и кластерного подхода при развертывании виртуальных серверов. К тому же удобство работы с панелью, добавление новых фич и регулярные обновления позволяют нам использовать широкие возможности и развивать проект», — сказал Александр Качурин, технический директор DocMa.

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