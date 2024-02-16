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Фронтенд и бэкенд ИИ-сервиса Glagol разместился в облаке Timeweb Cloud

Timeweb Cloud — международная облачная платформа для разработчиков и бизнеса любого уровня предоставила вычислительные мощности для развертывания Glagol — системы голосовых роботов на базе искусственного интеллекта. Сервис способен обрабатывать не менее 10 тыс. звонков в сутки и экономить до 70% бюджета на операторах колл-центра. Об этом CNews сообщили представители Timeweb.

Glagol, еще до запуска, планировали приземлять в облаке, поскольку инфраструктура провайдера позволяет быстро разворачивать серверы и наращивать мощности в необходимом объеме. Скорость предоставления вычислительных ресурсов и высокая доступность стали ключевыми критериями при выборе модели IaaS.

В ходе реализации проекта в облаке Timeweb Cloud развернули VDS-серверы, каждый из которых заточен под свою задачу: отвечает за совершение звонков по распределенной схеме, обеспечивает связку с API, выполняет роль сервера принятия решений или АТС. Это позволяет оперативно обмениваться данными и обеспечивать высокую доступность сервиса.

Облачная платформа стала основой для фронтенда и бэкенда, где также разместились базы данных и телефонная Open Source-платформа FreeSWITCH, способная обрабатывать 40 тыс. звонков в час.

Помимо VDS одному из клиентов Glagol потребовалось внушительное количество вычислительных ресурсов. Для этих целей был предоставлен выделенный сервер, способный обрабатывать повышенный объем трафика.

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«Мы начали сотрудничество с Glagol более семи лет назад. За это время наше облако развивалось и становилось лучше. Надежность и качественное оказание сервиса — для нас основной приоритет. Сегодня облачная платформа Timeweb Cloud обеспечивает оперативное развертывание мощностей, высокую сохранность данных и соответствие требованиям регулятора, что особенно важно для ИИ-сервиса Glagol», — сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«Наш бизнес сопряжен с сезонностью — в момент, когда на рынке происходит много коммуникаций, ресурсы нужны незамедлительно. Когда спрос падает, сервис потребляет значительно меньше мощностей. Облако позволяет нам гибко наращивать инфраструктуру и оплачивать ресурсы по мере их потребления. Для нас Timeweb Cloud — это удобный, понятный инструмент для управления виртуальной средой с профессиональной премиум-поддержкой, благодаря которой можно быстро решать любые вопросы», — отметил Максим Шлегель, основатель компании Glagol.

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