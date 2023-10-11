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Поддержка ИТ-отрасли
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До 500 тыс. руб. на ИТ-инфраструктуру для бизнес-проектов — грант Timeweb Cloud

Компания Timeweb Cloud начала прием заявок на грантовую программу по поддержке бизнеса любого масштаба и отрасли. Подать заявку можно до 1 ноября 2023 г. на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Цель гранта — дать выгодный старт новым проектам для работы с облачной инфраструктурой. Вместе с Timeweb Cloud можно развивать приложения, веб-сервисы, онлайн-магазины, игры — что угодно. Заявку на участие рассмотрят в течение одного рабочего дня.

Как получить грант: заполнить форму; направить организаторам техническое задание; получить расчет размера гранта; запустить свою ИТ-инфраструктуру вместе с командой Timeweb Cloud.

Грант позволит участникам протестировать продукт, получить сопровождение персонального менеджера и быть на связи с круглосуточной поддержкой. За время программы компании смогут оценить все возможности развития облачных решений для своих проектов и выстроить дальнейшие бизнес-отношения с облачным провайдером.

«Мы наблюдаем растущую потребность в переходе на гибридную модель использования ИТ-инфраструктуры, а также продолжающийся тренд на переход из on-premise в cloud-based решения со стороны отечественного бизнеса. Мы понимаем риски, которые возникают при выборе облачных провайдеров. В первую очередь — это существенные финансовые вложения на этапе тестирования и миграции инфраструктуры. Поэтому мы запустили специальную программу для представителей малого, среднего и крупного бизнеса — безвозмездный грант до полумиллиона рублей на тестирование наших инфраструктурных сервисов, а также большие скидки при последующей миграции в облако. Решение принимаем в течение одного дня и выделяем персонального менеджера, который будет сопровождать на всех этапах», – сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

С подробными условиями участия и формой для подачи заявки можно ознакомиться на сайте Timeweb Cloud.

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Timeweb Cloud — международная облачная платформа для разработчиков и бизнеса любого уровня, позволяющая создавать, масштабировать и управлять ИТ-инфраструктурой по всему миру. Компания включена в реестр отечественного ПО и является резидентом инновационного фонда «Сколково».

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