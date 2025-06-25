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Дигай Аделия


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 «Магнит» начал внедрение собственной системы F&R 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дигай Аделия и организации, системы, технологии, персоны:

Магнит Косметик 38 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 622 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 328 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2649 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2652 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7781 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1121 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3333 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1780 1
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 535 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1497 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 984 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 247 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2091 1
Экономический эффект 1123 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
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