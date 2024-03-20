«СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами

ИТ-компания Comindware и разработчик программного обеспечения «СберТех» заключили стратегическое партнерство, направленное на обеспечение технологической независимости российских компаний. В рамках сотрудничества Comindware будет использовать технологический стек российской цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха» для создания надежных программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

В настоящий момент реализована версия платформы Comindware Business Application Platform, в которой вместо Apache Ignite используется продукт Platform V DataGrid. По результатам тестирования решения Comindware и «СберТеха» полностью совместимы. Интеграция решений позволит создать надежный и импортонезависимый технологический стек для работы с данными, обеспечит более быструю обработку данных, эффективное кеширование сложных объектов и гибкую разработку высоконагруженных решений. Оба продукта входят в Реестр отечественного ПО и соответствуют корпоративным требованиям надежности, безопасности и производительности.

Comindware Business Application Platform — российская low-code платформа для быстрой цифровизации предприятий через создание и использование индивидуальных бизнес-приложений, основанных на BPM-подходе. Технологии хранения и обработки данных позволяют создавать решения силами бизнес-пользователей, с минимальным привлечением программистов. Comindware представляет также ряд готовых к использованию и последующей адаптации приложений для документооборота, управления закупками и повышения эффективности использования зданий.

Platform V DataGrid — резидентная СУБД для высокопроизводительных вычислений в оперативной памяти. Продукт используется в построении надежных высоконагруженных ИТ-систем уровня 99,99 и помогает потребителям решать проблемы дорогого вертикального масштабирования и медленного доступа к данным при высоких нагрузках.

Основные преимущества Platform V DataGrid в сравнении с Apache Ignite: функциональность кибербезопасности для защиты хранимых данных; возможность сжатия хранимых данных, что позволяет экономить до 50% ресурсов оперативной памяти; удобные инструменты автоматизации и администрирования; регистрация в реестре отечественного ПО и возможность использования в критической инфраструктуре согласно 187 ФЗ; техническая поддержка инсталляций любого уровня критичности с требуемым SLA.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Стратегическое партнерство с Comindware — это важный шаг к обеспечению технологической независимости российских компаний. Переход на Platform V DataGrid обеспечит не только надежный технологический стек, но и преимущества в области производительности, масштабирования и гибкости».

Основатель Comindware Максим Цыпляев: «Мы рады начать сотрудничество со "СберТехом", одним из ведущих игроков на рынке информационных технологий в России. Это партнерство откроет новые возможности для технологического совершенствования продуктов нашей компании и поможет усилить присутствие на отечественном рынке».

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«Сбербанк Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбербанка. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Продукты Platform V помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. Переход на платформу в Сбербанке позволил провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, сократить время ввода сервисов в эксплуатацию, снизить количество ИT-инцидентов. C 2021 года продукты Platform V доступны для внешнего рынка.

Comindware — российская компания с более чем 10-летней историей, разработчик Comindware Business Application Platform, современной low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы.