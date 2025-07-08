CNewsMarket представляет первый рейтинг мультимодельных СУБД, способных работать с различными типами структурированных, неструктурированных и больших данных, профилями нагрузок. В обзоре рассматривается ресурсный потенциал вендоров для разработки и поддержки программных продуктов, а также функциональные особенности СУБД.
CNewsMarket публикует первый обзор конвергентных (универсальных) СУБД, ориентированных на мультимодельный подход к работе с данными. Различные модели (реляционные, поколоночные, пространственные) нацелены на обеспечение высокой производительности для различных типов задач. Тем не менее, для многих клиентов важно обеспечить надежность, безопасность, масштабируемость и управляемость для всех моделей и нагрузок в одном приложении.
Разные типы приложений создают разную нагрузку на БД, что налагает специфические для каждого сценария требования для алгоритмов и методов обработки. Инновационная СУБД способна работать с разными типами данных: таблицами, документами, геоинформацией и иной неструктурированной (или слабоструктурированной) информацией. Помимо этого, база должна уметь поддерживать различные типы нагрузок: хранить и обрабатывать данные, строить аналитические отчеты, поддерживать блокчейн и стриминг и т.п.
Универсальная СУБД с поддержкой множества типов данных, языков программирования, а также с возможностью размещения данных в оперативной памяти (высокопроизводительная технология in-memory) необходима для эффективной работы с разноплановыми нагрузками.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Универсальность:
- Модели работы с данными, реализованные в СУБД
- Поддерживаемые типы индексов
- Поддерживаемые типы репликации
2. Функциональность:
- Инструменты миграции из сторонних СУБД
- Возможности разграничения прав доступа в формате Access Control List (ACL)
- Средства администрирования и диагностики
- Услуга облачного размещения СУБД (модель DBaaS)
- Наличие в стандартной поставке шаблонов мониторинга
- Наличие в стандартной поставке шаблонов для выполнения регламентных операций
- Поддержка мультитенантности (мультиабонентности) на уровне ядра
- Поддержка отказоустойчивых кластеров по типу Master-Slave
- Инкрементальный бэкап (сохранение только измененных данных)
- Встроенная система резервного копирования
- Высокогранулярное восстановление данных из резервной копии вплоть до единичного блока базы данных
- Поддержка многопоточной репликации (для повышения скорости логической репликации)
- Поддержка логической репликации изменений в структуре объектов базы данных
- Возможность централизованного мониторинга нескольких серверов из единой панели управления
- Поддержка обработки данных in-memory
- Графическая утилита архивации исторических данных
3. Сертификация и поддержка:
- Степень защищенности согласно ФСТЭК
- Количество штатных сотрудников компании непосредственно занятых разработкой СУБД
- Количество штатных сотрудников компании в службе поддержки клиентов
- Сертификация специалистов по продукту обязательно включает экзамены и тесты
- Документация на русском языке по базовой функциональности исходного продукта
- Поддержка клиентов в режиме 24/7
- Обучающие курсы для клиентов и партнеров
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга мультимодельных СУБД стала платформа Digital Q.DataBase. Выстроенная на базе PostgreSQL, инновационная СУБД рассчитана для масштабных и высоконагруженных систем, которым (помимо стандартных возможностей) требуется место для хранения больших данных, высокая производительность для аналитической работы и формирования отчетности. Помимо этого, вендор располагает мощной системой разработки и поддержки продукта.
На втором месте — Tantor Postgres, также основанный на PostgreSQL, вендор («Тантор Лабс») в конце 2022 г. присоединился к «Группе Астра». СУБД поддерживает 7 различных моделей работы с данными и позиционируется как база для высоконагруженных корпоративных систем. Специально разработанные методы хранения и обработки данных поддерживают несколько нагрузочных профилей и оптимальны для построения не только OLTP-систем, но также для DWH и IoT-нагрузок.
На третьей позиции рейтинга находится Pangolin DB от СберТеха. Форк PostgreSQL доработан для enterprise-заказчиков и сертифицирован для работы на объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории значимости. Платформа более 5 лет для поддерживает обработку транзакций в реальном времени в Сбере и дополнительно оптимизирована для получения более высокой производительности по сравнению с оригинальным PostgreSQL.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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