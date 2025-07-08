CNewsMarket представляет первый рейтинг мультимодельных СУБД, способных работать с различными типами структурированных, неструктурированных и больших данных, профилями нагрузок. В обзоре рассматривается ресурсный потенциал вендоров для разработки и поддержки программных продуктов, а также функциональные особенности СУБД.

CNewsMarket публикует первый обзор конвергентных (универсальных) СУБД, ориентированных на мультимодельный подход к работе с данными. Различные модели (реляционные, поколоночные, пространственные) нацелены на обеспечение высокой производительности для различных типов задач. Тем не менее, для многих клиентов важно обеспечить надежность, безопасность, масштабируемость и управляемость для всех моделей и нагрузок в одном приложении.

Разные типы приложений создают разную нагрузку на БД, что налагает специфические для каждого сценария требования для алгоритмов и методов обработки. Инновационная СУБД способна работать с разными типами данных: таблицами, документами, геоинформацией и иной неструктурированной (или слабоструктурированной) информацией. Помимо этого, база должна уметь поддерживать различные типы нагрузок: хранить и обрабатывать данные, строить аналитические отчеты, поддерживать блокчейн и стриминг и т.п.

Универсальная СУБД с поддержкой множества типов данных, языков программирования, а также с возможностью размещения данных в оперативной памяти (высокопроизводительная технология in-memory) необходима для эффективной работы с разноплановыми нагрузками.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 конвергентных СУБД Подробнее: обзор «Технологии СУБД 2025» Универсальность Функциональность Сертификация и поддержка 215 205 120 175 200 90 205 145 50 185 160 20 90 180 85 90 180 85 150 140 55 95 160 85 135 135 70 125 135 70

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Универсальность:

Модели работы с данными, реализованные в СУБД

Поддерживаемые типы индексов

Поддерживаемые типы репликации

2. Функциональность:

Инструменты миграции из сторонних СУБД

Возможности разграничения прав доступа в формате Access Control List (ACL)

Средства администрирования и диагностики

Услуга облачного размещения СУБД (модель DBaaS)

Наличие в стандартной поставке шаблонов мониторинга

Наличие в стандартной поставке шаблонов для выполнения регламентных операций

Поддержка мультитенантности (мультиабонентности) на уровне ядра

Поддержка отказоустойчивых кластеров по типу Master-Slave

Инкрементальный бэкап (сохранение только измененных данных)

Встроенная система резервного копирования

Высокогранулярное восстановление данных из резервной копии вплоть до единичного блока базы данных

Поддержка многопоточной репликации (для повышения скорости логической репликации)

Поддержка логической репликации изменений в структуре объектов базы данных

Возможность централизованного мониторинга нескольких серверов из единой панели управления

Поддержка обработки данных in-memory

Графическая утилита архивации исторических данных

3. Сертификация и поддержка:

Степень защищенности согласно ФСТЭК

Количество штатных сотрудников компании непосредственно занятых разработкой СУБД

Количество штатных сотрудников компании в службе поддержки клиентов

Сертификация специалистов по продукту обязательно включает экзамены и тесты

Документация на русском языке по базовой функциональности исходного продукта

Поддержка клиентов в режиме 24/7

Обучающие курсы для клиентов и партнеров



Топ-5 конвергентных СУБД 2025 Место Компания СУБД Итоговый рейтинг 1 Диасофт Digital Q.DataBase 540 2 Тантор Лабс Tantor Postgres 465 3 СберТех Platform V Pangolin DB 400 4 СберТех Planform V OLAP Analytics 365 5 VK Tech Tarantool DB 355

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга мультимодельных СУБД стала платформа Digital Q.DataBase. Выстроенная на базе PostgreSQL, инновационная СУБД рассчитана для масштабных и высоконагруженных систем, которым (помимо стандартных возможностей) требуется место для хранения больших данных, высокая производительность для аналитической работы и формирования отчетности. Помимо этого, вендор располагает мощной системой разработки и поддержки продукта.

© everythingposs / Фотобанк Фотодженика Инновационная СУБД способна работать с разными типами данных

На втором месте — Tantor Postgres, также основанный на PostgreSQL, вендор («Тантор Лабс») в конце 2022 г. присоединился к «Группе Астра». СУБД поддерживает 7 различных моделей работы с данными и позиционируется как база для высоконагруженных корпоративных систем. Специально разработанные методы хранения и обработки данных поддерживают несколько нагрузочных профилей и оптимальны для построения не только OLTP-систем, но также для DWH и IoT-нагрузок.

На третьей позиции рейтинга находится Pangolin DB от СберТеха. Форк PostgreSQL доработан для enterprise-заказчиков и сертифицирован для работы на объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории значимости. Платформа более 5 лет для поддерживает обработку транзакций в реальном времени в Сбере и дополнительно оптимизирована для получения более высокой производительности по сравнению с оригинальным PostgreSQL.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов СУБД сертифицирована по 1-му уровню надежности 20 баллов Модели работы с данными, реализованные в СУБД HTAP

OLAP

OLTP

Временные ряды

Геоданные

Документо-ориентированная модель

Ключ-значение

Поколоночно Высокогранулярное восстановление данных из резервной копии вплоть до единичного блока базы данных

Поддержка обработки данных in-memory

Поддержка индексов

Векторные

Глобальные

Пространственные Поддерживаемые типы репликации Логическая

Потоковая Инструменты миграции из сторонних СУБД Oracle

MS SQL

Наличие утилиты с графическим интерфейсом для миграции данных из зарубежных СУБД 15 баллов за каждый пункт Функциональность Поддержка мультитенантности (мультиабонентности) на уровне ядра

Поддержка отказоустойчивых кластеров по типу Master-Slave

Инкрементальный бэкап (сохранение только измененных данных)

Встроенная система резервного копирования

Поддержка многопоточной репликации (для повышения скорости логической репликации)

Поддержка логической репликации изменений в структуре объектов базы данных

Возможность централизованного мониторинга нескольких серверов из единой панели управления

Графическая утилита архивации исторических данных

Размещение СУБД по модели DBaaS

Наличие в стандартной поставке шаблонов мониторинга

Наличие в стандартной поставке шаблонов для выполнения регламентных операций

Возможности разграничения прав доступа в формате Access Control List (ACL)

Наличие средств администрирования и диагностики Сертификация и поддержка Сертификация специалистов по продукту обязательно включает экзамены и тесты

Документация на русском языке по базовой функциональности исходного продукта

Поддержка клиентов в режиме 24/7 Обучение Обучающие курсы для клиентов

Обучающие курсы для партнеров Прочие модели работы с данными, реализованные в СУБД

СУБД сертифицирована по 4-му уровню надежности 10 баллов за каждый пункт Количество штатных сотрудников компании непосредственно занятых разработкой СУБД До 100 человек = 5 баллов

100 – 200 человек = 10 баллов

200 – 500 человек = 15 баллов

Более 500 человек = 20 баллов

Количество штатных сотрудников компании в службе поддержки клиентов До 10 человек = 5 баллов

10 – 100 человек = 10 баллов

100 – 200 человек = 15 баллов

Более 200 человек = 20 баллов



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