SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования

Структурированный язык запросов SQL теряет популярность среди программистов, которые все чаще обращают внимание на NoSQL-инструменты, пишет DevClass.

Согласно рейтингу TIOBE, SQL впервые за все время сбора статистики не попал в первую десятку наиболее востребованных языков программирования. Если по состоянию на июнь 2024 г. он располагался на восьмой позиции, то к июню 2025 г. сместился на четыре позиции вниз и оказался на 12 (рейтинг 1,55%), рекордно низком для себя месте.

SQL – это декларативный язык программирования, созданный в 1974 г. и применяемый для создания, изменения и управления данными в реляционных базах данных, которые, в свою очередь, управляются реляционными системами управления базами данных (СУБД). К таковым, к примеру, относятся MySQL, PostgreSQL и их производные. С 2018 г. TIOBE ранжирует SQL, хотя тот и не считается тьюринг-полным (впрочем, отдельные его реализации с расширениями позволяют построить машину Тьюринга).

SQL впервые выбыл из десятки популярнейших языков программирования. Виноват бум ИИ

NoSQL – это целый класс нереляционных СУБД, которые, не поддерживают SQL, предлагают большую гибкость, масштабируемость и производительность, в особенности при работе с огромными объемами неструктурированных или слабоструктурированных данных. К NoSQL, в частности, относятся такие СУБД как Redis (работает со структурами типа «ключ-значения», хранит данные в оперативной памяти) и MongoDB (документоориентированная СУБД).

Виноват бум ИИ

По словам генерального директора (CEO) TIOBE Пола Янсена (Paul Jansen), интерес разработчиков к NoSQL обусловлен наблюдаемым в последние годы бумом технологий искусственного интеллекта. В этой сфере, как правило, данные представляются в неструктурированном виде, поэтому NoSQL-СУБД для их обработки во многих случаях оказываются более подходящими, нежели реляционные.

С другой стороны, беспокоиться о том, что SQL в ближайшее время окончательно утратит свои позиции, не стоит. «SQL останется основой и языком общения с базами данных на десятилетия», – говорит Янсен.

Поставщики традиционных реляционных СУБД и платформ управления данных в ответ на запрос рынка постепенно обогащают свои продукты NoSQL-функциональностью или предлагают инструменты интеграции баз данных SQL- и NoSQL-типов. К примеру, MySQL сегодня может использоваться для хранения данных в формате JSON.

В феврале 2025 г. издание The Register сообщило о том, что IBM планирует приобрести DataStax, разработчика AstraDB – облачной NoSQL-СУБД на базе открытой СУБД Apache Cassandra. AstraDB предназначена для создания и масштабирования приложений, работающих с данными в реальном времени, в том числе систем искусственного интеллекта.

По мнению Янсена, допустимо проведение параллели между ростом интереса к NoSQL в ущерб SQL и увеличением популярности языков с динамической типизацией, к каковым, в частности, относится Python, в сравнении со статически типизированными вроде C++ и Java. Интерес программистов к Python тоже подстегнула его востребованность в разработке систем машинного обучения и искусственного интеллекта.

Рейтинг TIOBE

Рейтинг TIOBE формируется на основании данных о количестве высококвалифицированных специалистов в области разработки ПО на конкретных языках программирования, востребованности обучающих курсов по соответствующим дисциплинам и пр. Для сбора этих данных используются популярные информационные веб-ресурсы и поисковые движки, в частности, Google, Bing и Wikipedia.

TIOBE позволяет разработчикам отслеживать актуальность технологий, используемых в разработке ПО. Составители рейтинга подчеркивают, что целью его составления не является стремление определить лучшие языки программирования из существующих или показать, на каких из них написано больше всего строк кода.

По сравнению июнем 2024 г. в июне 2025 г. первая семерка TIOBE не претерпела изменений. В лидерах по-прежнему Python (25,87%), C++ (10,68%), C (9,47%), Java (8,84%) и C# (4,69%). Из них рейтинг снизился лишь у последнего (-1,96%). Java, несмотря на стремление Apple отказаться от него в пользу Swift, прибавил 0,44%. Сильнее всего укрепил свои позиции Python (+10,48%).

Во второй половине рейтинга некоторые перестановки все же произошли. Rust опустился на одну строчку – с 17 на 18 (-0,2%), MATLAB потерял три позиции и занял место Rust (-0,13%). Значительно упал интерес программистов к языку ассемблера – он откатился на предпоследнее, 19 место, хотя до этого комфортно располагался на 13 (-0,35%).