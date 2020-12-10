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Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Mail.ru Цифровые технологии» запустили совместно с Газпромбанком высокопроизводительную платформу доступа к данным на базе Tarantool Data Grid.

Платформа обеспечила сотрудникам банка моментальный доступ к данным клиентов: если раньше на это требовалось до пяти секунд, то теперь — 100 миллисекунд. Это значительно сокращает время ожидания на линии или в офисе, помогает повысить лояльность клиента и укрепить позиции Газпромбанка в розничном сегменте.

Задача системы на базе Tarantool Data Grid в Газпромбанке – кэшировать самые востребованные данные из автоматизированной банковской системы (информацию по картам, вкладам, счетам, кредитам клиентов) и предоставлять их сотрудникам, обслуживающих клиентов в контактном центре и офисе (а на следующих этапах — и самим клиентам при работе в удалённых каналах). Реляционные базы данных, на которых построены современные автоматизированные банковские системы, не способны одновременно обеспечивать необходимую скорость работы клиентам и внутренним службам банка. Tarantool Data Grid решает эту проблему, разделяя потоки и храня данные в оперативной памяти. При этом все изменения данных становятся доступны пользователям мгновенно, что позволяет отнести решение к классу систем реального времени.

Также благодаря Tarantool Data Grid Газпромбанк сможет расширить функциональность удалённых каналов, не меняя действующую банковскую систему. Таким образом, банк может запустить современный сервис без лишних затрат, а клиенты получат удобный и быстрый инструмент управления своими средствами.

«Внедрение современных технологий в наши бизнес-процессы — важный аспект цифровой трансформации Газпромбанка. Мы живем в эпоху систем высокого быстродействия, за счет которых преобразуются сервисы и целые индустрии. Новая платформа поможет нам улучшить клиентский опыт, ведь чем быстрее отклик всех систем, тем быстрее пользователь может получить услугу. В случае с Tarantool Data Grid данные становятся доступными мгновенно, что соответствует текущим трендам, и любой сервис предоставляется «здесь и сейчас», - прокомментировал начальник управления развития технологический и партнерских сервисов Газпромбанка Сергей Прытков.

«Газпромбанк обслуживает более 5 млн клиентов. Мы рады стать партнером банка и построить для него систему, которая позволит улучшить клиентский опыт этой огромной аудитории. Новая система не только ускоряет сотрудникам (а в перспективе — и клиентам) доступ к нужным данным в пятьдесят раз, но и позволяет нарастить функциональность сервисов с сохранением высокой надежности», – комментирует Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

Tarantool — это платформа in-memory вычислений с гибкой схемой данных для эффективного создания высоконагруженных приложений. Tarantool сочетает в себе сервер приложений, гибридное хранилище и мощные средства масштабирования. Он позволяет реализовать множество архитектурных паттернов высоконагруженных сервисов: от key-value хранилища до распределенного транзакционного кэша, и интегрировать их в ИТ-инфраструктуру. В версии Tarantool Data Grid вопросы настройки и развертывания платформы решены «из коробки», что позволяет ускорить запуск решения. Tarantool — это передовая экспертиза Mail.ru Group плюс лучшие идеи и поддержка от сообщества разработчиков.

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