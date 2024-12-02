Red Security: российский рынок защиты от ботов к 2028 году достигнет 2 млрд рублей

Компания Red Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, исследовала динамику роста российского рынка защиты от вредоносных ботов (Antibot) в денежном выражении. Исследование показало, что к 2028 г. объем данного рынка в России достигнет 2 млрд руб.

Согласно оценке аналитиков Red Security, по итогам 2023 г. объем российского рынка Antibot-решений составил свыше 800 млн руб. При этом совокупный среднегодовой темп роста данного сегмента рынка с 2023 по 2028 г. составит 20%, что соотносится с темпами прироста отечественного рынка информационной безопасности в целом (21%) в указанный период.

Основными драйверами развития российского рынка защиты от вредоносных ботов являются два фактора. Первый – это активный рост интернет-торговли, на 39% в первом квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (согласно данным АКИТ). По итогам 2023 г. объем отечественного рынка онлайн-торговли составил 13,4% от общего оборота розничной торговли в России. Второй значимый драйвер – бум вредоносной активности ботов: доля вредоносного трафика ботов в общем объеме интернет-трафика, по оценкам аналитиков Red Security, в настоящее время составляет 25-30%. По этим причинам Antibot-решения наиболее востребованы среди онлайн-ретейлеров и интернет-магазинов, туристических и транспортных компаний, а также иных категорий бизнеса, ведущих продажи в сети интернет.

«В последние время мы наблюдаем тенденцию роста количества таргетированных атак на ИТ-инфраструктуру компаний, для реализации которых на старте применяются так называемые “умные” боты. Это алгоритмы на основе искусственного интеллекта, способные обойти защиту от фишинга и получить учётные данные сотрудников для дальнейшего проникновения в инфраструктуру. Для защиты от таких сложных ботов нужны специализированные Antibot-решения, рынок которых в России по сути только начал свое активное развитие», – отметил руководитель направления бизнес-аналитики Red Security Савва Ливчин.

Динамика российского рынка Antibot-решений незначительно опережает мировую. По данным исследовательской компании The Business Research Company, глобальный рынок средств защиты от ботов покажет с 2023 по 2028 г. совокупный среднегодовой темп роста 19,1% и за этот период вырастет до $1,5 млрд. Развитие мирового рынка так же, как и в России, обусловлено ростом объема онлайн-торговли и бот-атак и повышением уровня зрелости компаний в вопросах информационной безопасности.