QazCloud и VK Cloud запускают локализованную облачную платформу в Казахстане

Облачная платформа для цифровизации бизнеса VK Cloud развернута в Казахстане в партнерстве с QazCloud. Технологии и сервисы VK Cloud помогут как крупному, так и малому бизнесу и стартапам развивать цифровые проекты, быстрее выводить их на рынок и гибко масштабировать. Облачная платформа адаптирована для компаний Казахстана и размещается в дата-центре QazCloud на территории республики, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Об этом CNews сообщили представители VK.

Облачная платформа объединяет более 20 преднастроенных IaaS- и PaaS-сервисов. С их помощью бизнес может хранить данные или за несколько минут развернуть ИТ-инфраструктуру, подключить современные инструменты для разработки и работы с большими данными, обеспечить резервное копирование и восстановление информации.

«Облачные сервисы становятся стандартом разработки и развития цифровых продуктов, позволяя ускорять вывод решений на рынок и обеспечивать конкурентное преимущество. Они решают весь комплекс задач бизнеса: от создания гибкой ИТ-инфраструктуры и обеспечения кибербезопасности до хранения и обработки данных и работы с ML-моделями, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. — Платформа VK Cloud развернута в локальном ЦОДе нашего партнера QazCloud в Казахстане. Это обеспечивает повышенную защищенность инфраструктуры для бизнеса в республике и соблюдение всех необходимых требований при развитии цифровых продуктов в регионе».

Сервисы VK Cloud администрируются специалистами облачной платформы. Таким образом, компании смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, сократить издержки на найм ИТ-специалистов и закупку оборудования.

«Дата-центр QazCloud в Астане, построенный по зеленым технологиям, с локализованной платформой VK Cloud поможет ИТ-специалистам Казахстана получить весь инструментарий, все возможности новейших ИТ-решений — на территории Республики Казахстан без необходимости трансграничной передачи данных», — сказал генеральный директор QazCloud Касым Есергепов.

Облачная платформа VK Cloud адаптирована под рынок Казахстана. Размещение в локальном дата-центре обеспечивает соблюдение требований законодательства «О персональных данных», а также высокую скорость работы сервисов. Оплата за облачные сервисы будет производиться в тенге. Счета будут формироваться по модели Pay-as-you-go — только за те мощности и инструменты, которые были использованы.

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Инфраструктурный провайдер QazCloud предоставляет услуги по поддержке, обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры, по аренде и размещению виртуальных ресурсов, ИТ-аутсорсингу, информационной безопасности и техническому сопровождению систем.

VK Tech разрабатывает ИТ-решения для цифровизации бизнеса и государства, используя многолетний опыт VK в развитии интернет-сервисов и технологии на базе открытого кода. В портфеле VK Tech — облачная платформа VK Cloud, middleware платформа Tarantool, решение для взаимодействия бизнеса и государства VK Tax Compliance, а также линейка программных продуктов для коммуникаций, управления персоналом, автоматизации производства и бизнес-процессов.

VK Cloud — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.