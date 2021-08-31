Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан

На территории Республики Казахстан начнет работать облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS). Благодаря партнерству с инфраструктурным провайдером QazCloud облачная платформа MCS станет первой адаптированной платформой под требования законодательства Республики Казахстан. Для казахстанских компаний появится возможность ускорить цифровое преобразование и получить доступ к новым продвинутым облачным сервисам. Развитие облачных технологий и сервисов в Казахстане позволит усилить позиции технологического лидерства в Центральной Азии.

Сегодня партнером «Mail.ru Цифровые Технологии» стала казахстанская компания QazCloud, владеющая дата-центрами и технологическими компетенциями в развитии цифровых услуг на территории Казахстана. Казахстанские компании получат доступ к облачным сервисам Mail.ru Cloud Solutions, размещенным в ЦОДах QazCloud. Таким образом, облачная платформа MCS позволяет выполнять требования местного законодательства при использовании облачных сервисов.

Предприятия Казахстана смогут использовать инфраструктурные сервисы (IaaS), а также платформы для ускорения разработки цифровых решений, инструменты для работы с большими данными и технологиями машинного обучения. Например, кластеры Kubernetes, облачные базы данных (DBaaS), аналитические сервисы для Big Data.

Оплата за облачные сервисы будет производиться в тенге. Счета формироваться по модели Pay-as-you-go — только за те мощности и инструменты, которые были использованы.

«Сегодня мы наблюдаем растущий спрос на облачные сервисы, позволяющие быстро и без больших инвестиций создавать не только инфраструктуру, но и получать платформу с сервисами для ускоренного развития цифровых проектов, — говорит Касым Есергепов, генеральный директор QazCloud. — В партнерстве с Mail.ru Cloud Solutions мы сможем предоставить бизнесу не только виртуальные мощности, но и прорывные платформенные сервисы (PaaS). Сотрудничество зрелых облачных провайдеров с широким набором сервисов и возможностью хранить данные на территории страны будет стимулировать рост и качественное развитие нашего рынка».

«Доверие такого партнера говорит о хороших перспективах и востребованности цифровых сервисов для государства и бизнеса на рынке Республики Казахстан», — комментирует Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group.

Использование облачных платформ в России и Казахстане позволяет бизнесу меньше тратить на обслуживание инфраструктуры и быстрее выводить свои проекты на рынок.