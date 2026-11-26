VK Tech представил модуль мониторинговых контрольных процедур (МКП), который автоматически проверяет данные отчетности, документов и операций на соблюдение правил учета и соответствие бизнес-процессам, принятых в компании. Решение помогает финансовым подразделениям выявлять отклонения и риски до сдачи отчетности, а также контролировать их устранение. Модуль работает совместно с витриной данных для налогового мониторинга VK Tax Compliance и доступен как отдельное решение в составе платформы VK GRC. Об этом CNews сообщили представители VK.

Модуль получает данные об операциях и документах из учетных и других корпоративных систем, включая «1С», SAP, ERP, СЭД и CRM. Для этих данных настраивают контрольные процедуры — автоматические проверки данных по определенным правилам. Проверки выполняются по расписанию, что сокращает объем ручной работы и помогает раньше обнаруживать возможные ошибки.

При выявлении отклонений модуль уведомляет ответственного сотрудника и показывает, какая операция требует внимания и с каким риском она связана. В системе можно создавать инциденты и определять меры по их устранению. Повторные проверки позволяют контролировать, устранено ли отклонение. Результаты доступны в стандартных отчетах и на дашбордах, также есть возможность настраивать собственные отчеты под задачи компании.

Состав контрольных процедур определяют при внедрении с учетом особенностей учета и внутренних требований компании. В библиотеке VK Tech больше 100 готовых МКП, адаптируемых под учет компании. Помимо подготовки данных для налогового мониторинга, МКП можно применять в закупках, расчетах с контрагентами, при закрытии отчетного периода, контроле себестоимости и бюджета.

«Для бизнеса важна системная работа с контролями и рисками: единые правила проверки, понятная ответственность и контроль устранения отклонений. Модуль контрольных процедур помогает организовать эту работу на данных корпоративных систем и сократить зависимость от ручных проверок. При этом компания может расширять состав контролей и перечень проверяемых данных по мере изменения своих процессов и требований», — отметил бизнес-лидер направления Бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.