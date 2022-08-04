Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг

Directum и «VK цифровые технологии» подготовили совместное решение, которое упрощает взаимодействие компаний с ФНС. «Архив для налогового мониторинга» работает в связке с платформой VK Tax Compliance, которая в свою очередь интегрирована с государственной информационной системой АИС «Налог-3». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Решение сохраняет конфиденциальность данных налогоплательщика — раскрывает для ФНС только релевантные документы и ограничивает доступ к закрытой информации. «Архив для налогового мониторинга» можно использовать как в связке с витринами данных, так и в рамках прямого взаимодействия с налоговой.

«В ходе проверки инспектор просматривает первичку налогоплательщика в интерфейсе своей системы, при этом он получает доступ только к тем данным, которые готова раскрывать сама компания. Интеграционные механизмы помогают ему “провалиться” до первичных документов, расположенных в архиве Directum. В случае дозапроса бухгалтер найдет недостающие данные в электронном архиве – для этого есть удобный поиск по фильтрам, и загрузит их на витрину. Инспектор увидит документы уже в своей автоматизированной системе. Directum и VK удалось учесть в решении все нюансы подключения к налоговому мониторингу, чтобы сделать процесс перехода для бизнеса максимально безболезненным и безопасным», – сказала Алиса Муратова, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Для перехода на работу по новой форме налогового контроля компаниям необходимо выполнить ряд требований. К 2024 г. интеграция с информационной системой ФНС станет обязательной, чтобы стандартизировать доступ к данным налогоплательщика.

«Во-первых, всем участникам налогового мониторинга, вне зависимости от выбранного варианта взаимодействия с ФНС России, необходимо интегрироваться с АИС “Налог-3”. Во-вторых, интеграцию с предоставлением доступа к витрине данных настроить проще, так как в ней уже хранится вся необходимая информация и документы в структурированном виде. В-третьих, те компании-участники налогового мониторинга, которые уже внедрили решение, вынуждены будут пересматривать архитектуру технического подхода к интеграции с АИС “Налог-3” и осуществить необходимые доработки. Тем компаниям, которые на текущий момент не являются участниками налогового мониторинга и находятся на стадии выбора решения, стоит рассмотреть аналитическую витрину российского производителя, который поможет на всех этапах интеграции и в дальнейшем обеспечит техническую поддержку решения. Таким образом, VK учитывает особенности конкретной компании и позволяет выполнить все требования законодательства к информационному взаимодействию между участником налогового мониторинга и ФНС России», – отметил Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов «VK цифровые технологии».

Воспользоваться партнерским решением Directum и «VK цифровые технологии» может любая компания, вступающая в налоговый мониторинг. А первым шагом на пути к новой форме контроля станет внедрение финансового архива. Узнайте больше о том, как организовать единый архив документов для удаленного взаимодействия с ФНС.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями Защита данных

***

«VK цифровые технологии» — разработчик платформы VK Tax Compliance. Это витрина данных, предназначенная для выполнения требований законодательства в части раскрытия данных в рамках налогового мониторинга. Интегрируется с любой информационной системой.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.