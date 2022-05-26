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VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу

VK подключила 12 компаний к партнерской программе для развития взаимодействия между участниками режима налогового мониторинга. Партнеры поддерживают компании на всех этапах внедрения платформы VK Tax Compliance, а также помогают подготовить и согласовать с налоговым ведомством необходимые документы.

В числе партнеров 12 игроков рынка, которые помогут бизнесу выстроить работу с финансовой информацией, адаптировать систему внутреннего контроля к требованиям законодательства, а также настроить и интегрировать платформу VK Tax Compliance с корпоративными системами – источниками данных.

Для перехода на цифровой формат работы с налоговой службой компаниям необходимо использовать системы электронного хранения документов. Партнеры VK помогают и в этом направлении: готовят системы бухгалтерского и налогового учета и настраивают компаниям электронные архивы.

Эксперты компаний-партнеров проходят обучение и сертификацию по работе с платформой VK Tax Compliance. Команда VK делится экспертизой и сопровождает проекты внедрения на всех этапах.

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«Участники партнерской программы успешно внедряют наш продукт - платформу VK Tax Compliance. VK со своей стороны учитывает потребности и специфику деятельности клиентов, а также интегрирует их в платформу в виде настроек. Благодаря этому каждая компания, переходящая на режим налогового мониторинга, получает настраиваемое комплексное решение, которое не требует дальнейшей кастомизации и поддерживается вендором», – сказал Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов «VK Цифровые технологии».

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