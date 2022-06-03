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«Синимекс» стала партнером VK по налоговому мониторингу

«Синимекс» подключилась к партнерской программе VK для развития взаимодействия между участниками режима налогового мониторинга. В статусе партнера специалисты компании помогают юридическим лицам выстроить работу с финансовой информацией, адаптировать систему внутреннего контроля к требованиям законодательства, а также настроить и интегрировать платформу VK Tax Compliance с корпоративными системами.

Партнеры выполняют весь цикл работ по внедрению платформы VK Tax Compliance, а также помогают подготовить и согласовать с налоговым ведомством необходимые документы.

«Компания «Синимекс» развивает сотрудничество с отечественными производителями программного обеспечения, и партнерство с VK – один из шагов в этом направлении. Кроме того, в нашем портфеле решений уже есть успешный опыт внедрения платформы налогового мониторинга от VK в крупном банке, и благодаря нашей экспертизе мы рассчитываем реализовать еще не один проект по цифровизации бизнеса в вопросах взаимодействия с налоговыми органами», – сказал Максим Матреничев, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами и партнерами компании «Синимекс».

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«Компания «Синимекс» имеет опыт внедрения в банковском секторе и делится с нами требованиями к платформе VK Tax Compliance, которые важны для заказчиков из финансовой сферы. VK со своей стороны учитывает эти потребности и интегрирует их в платформу в виде настроек. Поэтому каждая компания, переходящая на режим налогового мониторинга, получает настраиваемое комплексное решение, которое не требует дальнейшей кастомизации и поддерживается вендором», – сказал Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов «VK Цифровые технологии».

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