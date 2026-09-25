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Индексная книга (каталог) CNews*
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Щукина Ирина

СОБЫТИЯ


25.09.2026 На ком все держится. «Дочка» крупнейшего российского разработчика микроэлектроники увольняет заслуженных инженеров 1
16.09.2024 Компания LAB Industries перешла на систему для организации налогового мониторинга от VK 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Щукина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5076 1
Ramax - Рамакс 141 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 56 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
Сеть передачи данных - APN - Access Point Name - Защищенная передача данных - Защищенные каналы передачи данных - Безопасная передача данных - Secure transmission 86 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1789 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6623 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1021 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 113 1
VK Tax Compliance 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2472 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 352 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 494 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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