«АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech

«АвтоВАЗ» запустил в промышленную эксплуатацию витрину данных VK Tax Compliance для работы в режиме налогового мониторинга. Через инструмент компания раскрывает семь видов налогов и взносов: налог на прибыль, НДС, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы, транспортный налог и акциз. Об этом CNews сообщили представители VK.

Особенность проекта — в ИТ-ландшафте предприятия. АО «АвтоВАЗ» использует собственную учетную систему, а электронные документы хранятся сразу в трех архивах. Команде проекта потребовалось проработать структуру раскрытия и настроить интеграцию витрины с системами заказчика.

Над проектом работали три команды: VK Tech отвечал за платформу и настройку защищенного канала связи с налоговым органом, компания «Синимекс» — за проектирование, интеграцию с информационными системами и адаптацию витрины к архитектуре предприятия, «АвтоВАЗ» — за доработку учетной системы и подготовку архивов электронного хранилища документов. Весной 2026 г. витрина данных была принята в промышленную эксплуатацию.

«Для нас налоговый мониторинг — это в первую очередь прозрачность и скорость взаимодействия с налоговым органом. Это потребовало доработки информационных систем АО «АвтоВАЗ» для формирования данных в требуемых аналитиках. Сейчас витрина работает, данные раскрываются в цифровом формате, и мы видим, как это меняет качество коммуникации с ФНС России», — сказал исполнительный вице-президент по финансам АО «АвтоВАЗ» Евгений Чуканов.

«У АО "АвтоВАЗ" зрелый ИТ-ландшафт с собственной учетной системой и несколькими архивами электронных документов. Мы адаптировали витрину под эту архитектуру, выстроили сбор данных из всех источников, настроили дообогащение и агрегацию регистров на стороне витрины налогового мониторинга, обеспечили доступ к документам с учетом ретроспективы. Проект шел в три команды, и слаженная работа со стороны заказчика во многом определила результат» — сказала главный аналитик компании «Синимекс» Антонина Куликовская.

«Проект с АО "АвтоВАЗ" подтвердил гибкость нашей платформы. VK Tax Compliance изначально проектировалась так, чтобы работать не только с типовыми учетными системами, и здесь мы это проверили на практике. Решение адаптируется под конкретный ИТ-ландшафт и масштабируется, а значит, порог входа в налоговый мониторинг снижается даже для компаний со сложной инфраструктурой», — сказал бизнес-лидер направления бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.