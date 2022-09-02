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Платформа VK Tax Compliance протестировала интеграцию с АИС «Налог-3»

Платформа VK Tax Compliance совместно с компанией из нефтегазовой отрасли протестировали интеграцию с АИС «Налог-3». Решение соответствует требованиям ФНС России.

Тестирование проводилось совместно с группой «Газпром» и АО «ГНИВЦ» на базе одной из дочерних компаний «Газпрома». Разработчики платформы протестировали девять базовых сценариев интеграции с автоматизированной информационной системой АИС «Налог-3».

Результаты подтвердили, что VK Tax Compliance соответствует техническим и законодательным требованиям и готово обеспечить пользователям платформы расширенное информационное взаимодействие с налоговым ведомством.

Одним из ключевых направлений развития налогового мониторинга является интеграция функции государственного налогового контроля в корпоративные информационные системы плательщиков. Для этих целей участникам налогового мониторинга необходимо подготовить свои информационные системы к интеграции с АИС «Налог-3». В качестве способа взаимодействия с налоговым органом может быть витрина данных, интегрированная с АИС «Налог-3». Платформа VK Tax Compliance позволяет сделать это с учетом специфики работы конкретной компании. Она агрегирует налоговые данные в единой информационной системе, выявляет расхождение показателей перед их раскрытием, проводит мониторинг рисков и выполнение контрольных процедур и передает их налоговой службе. Решение гибко адаптируется под требования и отраслевые особенности бизнеса.

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Защита данных

«Архитектура платформы VK Tax Compliance позволяет подстраиваться под существующие бизнес-процессы заказчика и проводить интеграцию продукта со всеми корпоративными системами, в том числе 1C и SAP. Консолидация данных на одной платформе и автоматизация расчета налогов помогает избежать штрафов и делает взаимодействие между компанией и государством удобным, безопасным и прозрачным. Команда VK Tax Compliance является активным участником рабочей группы по интеграции с АИС “Налог-3”. Мы поддерживаем все изменения и обновления сценариев, наш продукт учитывает перспективные требования к витрине данных, и мы готовы делиться лучшими практиками с нашими клиентами», — сказал Андрей Черненко, директор платформенных B2G-сервисов «VK цифровые технологии».

VK Tax Compliance внедрили уже более 50 компаний, среди которых «Транснефть», «Газпром», «Еврохим».

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