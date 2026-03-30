Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ГК «Азот» масштабировала витрину налогового мониторинга VK Tech и завершила интеграцию с АИС «Налог-3»

Группа компаний «Азот», один из производителей минеральных удобрений в России, масштабировала витрину налогового мониторинга VK TAX Compliance на четыре дочерние организации и завершила интеграцию с АИС «Налог-3». Подключенные компании раскрывают 100% налоговой отчетности в витрине данных. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ранее КАО «Азот» успешно внедрило витрину VK Tax Compliance. В 2025 г. к системе подключили еще четыре дочерних общества: «Мелеузовские минеральные удобрения», «Ангарский азотно-туковый завод», «Промышленные технологии» и «Волгоград Полимер».

В рамках масштабирования требовалась адаптация решения к различным ИТ-ландшафтам и налоговой методологии дочерних обществ. Для объединения данных из разнородных систем использовали универсальный сервис интеграции и «Коннектор с 1С»: предприятие от VK Tech. Это позволило унифицировать подход к раскрытию информации, сохранив привычные процессы для сотрудников на местах.

Кроме того, группа компаний «Азот» завершила интеграцию с АИС «Налог-3». Для этого был использован встроенный модуль VK Tax Compliance, который поддерживает формирование и отправку сведений по сервисам ФНС, а также автоматическую генерацию черновиков ответов на запросы налоговых органов.

Проект реализован в сотрудничестве с ИТ-интегратором «ИКОНТРИ» и командой VK Tech. Сегодня VK Tax Compliance обеспечивает централизованное раскрытие налоговой информации всех подключенных предприятий. Витрина данных готова к дальнейшему масштабированию — как в части расширения набора сервисов АИС «Налог-3», так и для подключения новых участников в составе группы.

«Масштабирование витрины позволило выстроить единый контур налогового мониторинга для нескольких предприятий группы. Мы смогли учесть особенности ИТ-систем и методологии каждой компании, не нарушая привычные бизнес-процессы. Это упростило взаимодействие с ФНС России», — отметила Мария Белянина, заместитель генерального директора АО ГК «Азот».

«Проекты в сфере налогового мониторинга все чаще охватывают целые группы компаний. Заказчикам важно выстроить единый, управляемый контур раскрытия информации, учитывая особенности каждой организации. Мы фокусируемся на том, чтобы масштабирование решений было предсказуемым по срокам и прозрачным по трудозатратам — даже при работе с разнородными ИТ-ландшафтами и учетной политикой», — сказал директор направления бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.

«Мы выстроили параллельные процессы подключения: пока один контур проходил тестирование, в другом уже шла настройка. В первую очередь настраивали функции для публикации ежемесячных и квартальных отчетов — они задают основную нагрузку и позволяют проверить ключевые сценарии», — сказала директор департамента бизнес-решений компании «ИКОНТРИ» Виктория Макарычева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

