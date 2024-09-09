Российская налоговая заплатит три миллиарда специалистам по Java и PostgreSQL за устранение багов

Трехмиллиардный тендер

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба России выделила 3,19 млрд руб. на работы по доработке своей главной АИС «Налог-3».

Для поиска подходящего исполнителя 28 августа 2024 г. ФНС опубликовала соответствующий тендер на сайте госзакупок. Выборы подрядчика пройдут в формате аукциона, заявки на который можно подать до 13 сентября. Итоги конкурса подведут 17 сентября.

Столь крупный тендер налоговая проводит с целью исправления ошибок в своей ИС для улучшения ее производительности и повышения удобства пользователей. Основаниями для проведения работ послужили изменения налогового законодательства России и собственные инициативы ФНС.

ФНС ФНС проводит обслуживание «Налог-3» за 3 миллиарда

Работы по обслуживанию информсистемы ФНС планирует закончить к 30 июня 2025 г.

Подробности тендера

Какие именно недоработки обнаружились в информсистемах ФНС в техническом задании не уточняется. Судя по всему подрядчику придется самому находить некоторые ошибки, параллельно исправляя проблемный код.

Выпуск релизов и версий «Налог-3» должен сопровождаться регрессионным тестированием (проверка программного обеспечения для подтверждения того, что недавние корректировки софта или кода не сказались негативно на функциональности приложения). Исполнителю потребуется обеспечить необходимое качество программного обеспечения, сопровождая и расширяя набор функциональных автотестов системы.



Помимо этого в документе были упомянуты работы по импортозамещению. Что именно собираются заменять также не уточняется. Во время проведения работ исполнителю потребуется проводить тестирование нового отечественного ПО и оборудования, с целью выяснения совместимости с текущими. Также ему необходимо будет проводить консультации по работе с новым оборудованием.

Что из себя представляет «Налог-3»

АИС «Налог-3» была разработана для ФНС России с целью повышения эффективности выполнения всех задач организации. Эта система выполняет ряд функций: сбор, обработка, предоставление данных и анализ информации, создание информационных ресурсов для налоговых органов, статистических данных и необходимой информации для принятия управленческих решений ФНС России, а также предоставление информации внешним пользователям.

АИС «Налог-3» обеспечивает доступ к данным о физических и юридических лицах, потокам денежных средств на счетах, налоговым декларациям, финансовой отчетности и другим сведениям.

Основные задачи «Налог-3» заключаются в упрощении взаимодействия налогоплательщиков с ФНС, переходе на электронные процедуры, формировании единого информационного массива, интеграции налоговых органов с новыми внешними источниками информации, снижении операционных издержек по налоговым вопросам и улучшении информационного обмена с государственными органами и местным самоуправлением.

Судя по техническому заданию, технологический стек «Налог-3» состоит из множества ПО, среди которых есть и отечественные решения: Postgres Pro, AltLinux, Astra Linux.

Прикладные подсистемы внешних сервисов АИС ФНС России разработаны на базе СУБД Oracle 19c и работают на серверах IBM Power 8 E870 и IBM Power 9 E980, в связке с внешними системами хранения данных DELL/EMC VNX7600 и PowerMax 2000.

Общесистемное программное обеспечение (ОПО) включает операционные системы, системы управления базами данных, программную платформу .NET Framework и офисные приложения.

Так в составе ОПО «Налог-3» есть Oracle Database, Microsoft Windows Server, Java.