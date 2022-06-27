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Решения налогового мониторинга ГНИВЦ протестированы с АИС «Налог-3»

Участники рабочей группы по интеграции с АИС «Налог-3» успешно протестировали сценарии интеграции с использованием решений налогового мониторинга АО «ГНИВЦ».

Тестирование методов интеграции завершилось настройкой конфигурации третьего метода «Файловый обмен», вызывающего наибольшее количество вопросов и сложностей налогоплательщиков.

Решения налогового мониторинга АО «ГНИВЦ» стали первыми технологическими решениями, позволившими удовлетворить требования ФНС России.

Успешное тестирование методов интеграции с АИС «Налог-3» демонстрирует качество создаваемых ИТ-продуктов со стороны ГНИВЦ. С 2022 г. портфель решений АО «ГНИВЦ» в области налогового мониторинга включает сервис заполнения форм для вступления в налоговый мониторинг; сервис управления рисками и системой внутреннего контроля; информационно-аналитическую систему налогового мониторинга с раскрытием данных в формате drill-down, а также модульное решение по интеграции с АИС «Налог-3» для учетных систем .

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