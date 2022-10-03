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Опытная эксплуатация электронного водительского удостоверения пройдет во всех регионах страны

Минцифры и МВД России начали опытную эксплуатацию сервиса по предъявлению электронного водительского удостоверения в приложении «Госуслуги авто». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Этапы внедрения

В первой половине октября 2022 г. пройдет тестирование информационных систем МВД России и Минцифры России. Предъявление будет доступно в новой версии приложения «Госуслуги авто» во второй половине октября 2022 г.

Как будет работать сервис

Водители смогут предъявлять инспекторам электронное водительское удостоверение в виде QR-кода.

Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать QR-код с помощью служебных мобильных устройств с установленным специальным ПО.

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При этом по правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

О приложении

Мобильное приложение «Госуслуги авто» было запущено в 2021 г. Сейчас в нем зарегистрировано более 2 млн пользователей.

В приложении доступно: предъявление СТС в электронном виде; оформление европротокола онлайн; оплата и обжалование штрафов; проверка авто; запись на регистрацию ТС и замену водительских прав

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