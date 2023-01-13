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Электронные водительские права появились в приложении «Госуслуги авто»

Минцифры сообщило о том, что в приложении «Госуслуги авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение «Госуслуги авто» работает с 2021 г. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей.

Как предъявить электронные документы: выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»; инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу; данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции.

Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.

В приложении доступны: электронные права; СТС в электронном виде; оформление европротокола онлайн; оплата и обжалование штрафов; сервис проверки автомобиля; запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.

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Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

Скачать приложение «Госуслуги авто» можно в следующих магазинах: RuStore, Google Play, App Store, AppGallery.

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