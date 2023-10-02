В приложении «Госуслуги авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения.

В приложении «Госуслуги авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения. Они отображаются в виде QR-кодов, которые сотрудник ГИБДД может считать специальным устройством.

Пользователи уже загрузили: более 4,2 млн электронных СТС; почти 2,5 млн электронных водительских удостоверений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В приложении доступны: электронные водительские удостоверения; СТС в электронном виде; оформление европротокола онлайн; возмещение убытков по ОСАГО после ДТП; оплата и обжалование штрафов; сервис проверки автомобиля; запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.

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Электронные документы в приложении пока не заменяют оригиналы. Инспектор вправе попросить бумажное СТС или права.

Приложение «Госуслуги авто» было запущено в 2021 г. Сейчас им пользуются 5,5 млн человек. Проект реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Скачать приложение «Госуслуги авто» можно в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.