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Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store

Приложение «Госуслуги.Авто» – на первом месте в топе бесплатных приложений в App Store в связи с началом тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводятся на официальном сайте Правительства России.

Ранее в Минцифры сообщали, что министерство и МВД начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Свидетельство можно хранить в новом приложении «Госуслуги.Авто», которое уже доступно в App Store и Google Play.

Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» будет работать в пилотном режиме до конца 2021 г. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС. В МВД России отметили, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.

По информации Минцифры, до конца 2021 г. в «Госуслугах.Авто» штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

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