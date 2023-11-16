Приложение «Госуслуги авто» загружено 6 млн раз

Приложение «Госуслуги авто» загружено 6 млн раз. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

В приложении можно показать документы на автомобиль в электронном виде, оформить ДТП по европротоколу, оплатить штрафы, записаться в ГИБДД.

«Госуслуги авто» помогает автолюбителям уже более двух лет. Мужчины обращаются к нему чаще, чем женщины. Средний возраст пользователя — 34,5 года.

В «Госуслуги авто» уже загружено: почти 3 млн электронных водительских удостоверений; более 4 млн электронных СТС.

Документы отображаются в виде QR-кодов, которые сотрудник ГИБДД может считать специальным устройством. Пока они не заменяют оригиналы. Инспектор вправе попросить бумажные права или СТС.

Приложение помогло: более 26 тыс. раз — оформить ДТП онлайн; более 3 тыс. раз — подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО после ДТП.

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Оформление ДТП по европротоколу в приложении занимает в среднем 30 минут.

Чаще всего пользуются «Госуслуги авто» жители: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани.

Сервис реализован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».