Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав

Минцифры расторгло контракт на создание витрин данных водительских удостоверений, которые в дальнейшем позволили бы водителям предъявлять права дорожным инспекторам из мобильного приложения. Работы выполнял «Ростелеком». Как рассказали в Минцифры, разрыв произошел по причине затянувшегося почти на полгода подписания соглашения между министерством и МВД.



Желтый свет

Как стало известно CNews, Минцифры расторгло с «Ростелекомом» госконтракт на создание витрин водительских удостоверений. В перспективе проект позволил бы водителям предъявлять права дорожным инспекторам из мобильного приложения. Об этом CNews рассказали представители министерства.

«Заключение соответствующего соглашения между Минцифры и МВД затянулось, поэтому работы по контракту были сначала приостановлены, а затем контракт был расторгнут», — добавили в Минцифры. По какой причине подписание соглашения затянулось и когда оно будет заключено ни в МВД, ни в Минцифры прокомментировать не смогли.

«В настоящее время ведется работа по заключению соглашения между Минцифры и МВД по настройке и адаптации витрины данных ГИБДД, — рассказали CNews представители МВД. — Разработка соответствующих видов сведений начнется после заключения вышеуказанного соглашения». В Минцифры подтвердили, что новый контракт, касающийся водителей, после подписания соглашения с МВД будет заключен с уточненными условиями и сроками, затем работы будут продолжены.

Подробности госконтракта

Госконтракт на услуги по настройке ПО витрин данных Национальной системы управления данными (НСУД) с «Ростелекомом» был заключен 15 ноября 2021 г. Помимо создания витрин водительских удостоверений для МВД, в рамках контракта исполнитель занимался и созданием реплики адресных данных витрины Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), рассказали CNews в Минцифры.

Электронные водительские права в России появятся не скоро

Работы для Росреестра были завершены 20 декабря 2021 г. в рамках первого этапа, за который «Ростелеком» получил 22,1 млн руб. Согласно тендерной документации, после этого работы застопорились и второй (заключительный) этап работ по созданию витрин водительских удостоверений так и не был начат. Контракт был расторгнут 29 апреля 2022 г. по соглашению сторон.

Несмотря на то, что отдельный вид работ, связанных с НСУД, приостановлены, создание Национальной системы управления данными идет в соответствии с планами министерства, подчеркнули в Минцифры.

Будут ли в России электронные права

Об электронных водительских удостоверениях в России в очередной раз заговорили в августе 2018 г. Тогда в ГИБДД задумались над возможностью предоставлять права, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и страховку через мобильное приложение.

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В 2021 г. Минцифры запустило мобильно приложение «Госуслуги авто» на всей территории России. Главной его функцией стала возможность загрузить СТС и предъявлять его инспектору ГИБДД в том числе в виде QR-кода. МВД и Минцифры признали успешным использование сервиса.



На данный момент Минцифры продолжает работу по переводу документов для автовладельцев в цифровой вид, рассказали CNews в ведомстве. Министерство дорабатывает сервис для предоставления водительского удостоверения в электронном виде, в том числе проводится анализ нормативных правовых актов с целью исключить необходимость передачи прав в бумажном виде при их предъявлении в электронном.