В приложении «Госуслуги Авто» доступна функция обжалования штрафов
Минцифры России расширило функционал мобильного приложения «Госуслуги Авто». Теперь у пользователей появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Для этого нужно:
1. Открыть приложение.
2. Зайти в раздел с оплатой штрафов.
3. Выбрать штраф, который хотите обжаловать. Если его обжалование в электронном виде возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования.
4. Выбрать причину обжалования.
5. Загрузить подтверждающие документы (фотографии и видеозаписи).
6. Дождаться рассмотрения.
Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.
«Мобильное приложение “Госуслуги Авто” упрощает взаимодействие с государственными органами и экономит время автомобилистов. Оно было запущено осенью 2021 г., и на сегодняшний день его скачали порядка 1,5 млн пользователей», – сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.
При помощи «Госуслуг Авто» можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.
Функционал приложения будет расширяться. Планируется, что в дальнейшем оно позволит оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде.