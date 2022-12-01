Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за ноябрь 2022 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. №2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи»

Утверждены новые правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Они заменят правила 2014 г.

Недискриминационный доступ предусматривает равные условия реализации прав пользователей независимо от их организационно-правовой формы и правовых отношений с владельцем инфраструктуры. При этом могут применяться экономически и технологически обоснованные дифференцированные условия доступа. Госконтроль за соблюдением правил осуществляют ФАС и ее территориальные органы.

Для получения доступа к инфраструктуре пользователь направляет ее владельцу письменное заявление с приложением копии свидетельства о госрегистрации в качестве юрлица или ИП. Владелец инфраструктуры обязан вести реестр заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре, а также раскрывать пользователям информацию об условиях и порядке доступа к ней.

Начало раскрытия информации об условиях доступа к инфраструктуре, а также начало ведения реестра заявлений должны быть осуществлены в течение 6 месяцев со дня вступления в силу новых правил.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу в силу со дня его опубликования.

Правила действуют до 1 марта 2029 г.

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2022 г. №2087 «О внесении изменений в Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям»

Согласно изменениям Минпромторг в том числе должен направлять в Правительство РФ предложения по наименованию справочников по наилучшим доступным технологиям, подлежащих разработке и (или) актуализации, с указанием сроков проведения и ответственного органа. Бюро наилучших доступных технологий уполномочены принимать решения о необходимости сбора данных для актуализации справочников при их корректировке.

Также уточнено, что справочники разрабатываются в соответствии с поэтапным графиком. С 30 до 15 календарных дней сокращен минимальный срок публичного обсуждения справочника.

Скорректированы правила актуализации справочника.

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2022 г. №2075 «Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с иностранными агентами, а также ограничения и возобновления доступа к их информационным ресурсам»

Роскомнадзор уведомляет иностранного агента об ограничении доступа к его информресурсу не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Минюста. В этот же срок Служба сообщает оператору связи сведения, позволяющие идентифицировать информресурс. Оператор обязан его заблокировать незамедлительно после получения сведений.

Доступ к информресурсу возобновляется не позднее 30 рабочих дней с даты поступления в Роскомнадзор соответствующего обращения иноагента при условии подтверждения факта устранения нарушений законодательства, из-за которых был ограничен доступ.

В случае введения централизованного управления сетью связи общего пользования ограничение и возобновление доступа к информресурсу иноагента осуществляются в особом порядке, установленном Законом о связи.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г. и действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 9 ноября 2022 г. №2012 «Об обеспечении мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией программного обеспечения, новых компонент или типовых компонент программного обеспечения в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»

Минцифры даны полномочия по созданию, развитию и эксплуатации ПО, новых и типовых компонент ПО для взаимодействия информсистем в сфере предоставления госуслуг с информсистемами МВД.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2022 г. №1984 «Об утверждении Правил представления отчета о деятельности оператора связи и формы отчета о деятельности оператора связи»

Операторы связи обязаны ежегодно до 1 марта представлять в Роскомнадзор отчёт о своей деятельности, содержащий в том числе информацию о сети связи, об используемых в её составе средствах связи, а также об оказанных услугах связи. Отчёт направляется в электронном виде и подписывается УКЭП. Правительство установило его форму и правила представления.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г. и действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2022 г. №1979 «Об утверждении Правил направления в систему обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования и получения из указанной системы сведений»

В России решено создать систему обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования. Речь идет о соблюдении требований о блокировке звонков и SMS с подменных номеров. В связи с этим Правительство РФ установило: какие сведения операторы связи должны направлять в систему; в каких случаях и в какие сроки исполняется данная обязанность; в каком формате передаются сведения; как получить данные из системы.

Один из случаев направления сведений - подключение сети связи (фрагмента сети связи) к системе. В течение 24 часов с момента такого подключения нужно передать информацию о выделенном ресурсе нумерации с распределением его по узлам связи на обслуживаемой территории и кодах пунктов сигнализации, используемых для идентификации узловых элементов сети связи (фрагмента сети связи).

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2022 г. №1978 «Об утверждении требований к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования и Правил функционирования и взаимодействия системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования с информационными системами и иными системами, в том числе с системами операторов связи»

С 1 января 2023 г. в России начнет работать система обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования. Правительство утвердило требования к этой системе, а также правила ее функционирования и взаимодействия с информационными и иными системами, в том числе с системами операторов связи.

Система создается радиочастотной службой для соблюдения требований Закона о связи о блокировке звонков и сообщений с подменных номеров. Она должна обеспечивать в том числе анализ абонентских номеров и уникальных кодов идентификации абонентов; выявление соединений, в отношении которых отсутствует информация об их инициировании; мониторинг соблюдения операторами связи требований по прекращению пропуска трафика в отношении таких соединений; представление в Роскомнадзор сведений для мониторинга соблюдения операторами связи установленных обязанностей.

Определен перечень информации, подлежащей обработке. Система будет функционировать ежедневно в круглосуточном режиме. Участниками взаимодействия с ней являются радиочастотная служба - ее оператор, Минцифры, Роскомнадзор, органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, и операторы связи.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и действует в течение 6 лет со дня вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. №2112 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции»

Скорректирован порядок субсидирования российских организаций для возмещения части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

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Уточнено, что сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы не позднее 15-го рабочего дня, следующего за датой принятия закона о федеральном бюджете (о внесении в него изменений), а не при формировании проекта этого закона.

С 2023 г. участвовать в отборе и получать субсидии не смогут российские юрлица, в которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний превышает 25 процентов. Сейчас порог составляет 50 процентов.

Предусмотрена научно-техническая оценка комплексных проектов. Установлены критерии.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением вышеуказанных изменений, которые начнут действовать с 1 января 2023 г.

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Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2022 г. №3461-р

В России было решено создать реестр линий связи, пересекающих госграницу России, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи. В связи с этим Правительство РФ определило перечень сведений из реестра, которые являются общедоступными. До 1 июня 2023 г. Роскомнадзор должен будет разместить их на своем сайте. К таким сведениям отнесены: данные о собственниках или иных владельцах линий связи, пересекающих госграницу (ФИО физлица, ФИО ИП и номер записи о его госрегистрации, страна регистрации, полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения и адрес юрлица); номер записи о регистрации в реестре.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 г.

Распоряжение Правительства РФ от 10 ноября 2022 г. №3417-р

С 1 декабря 2022 г. вступает в силу Закон об иноагентах. Таковыми будут признавать всех, кто получает иностранную поддержку и (или) находится под иностранным влиянием в иных формах. Всех иноагентов внесут в единый реестр.

Правительство определило, какие сведения из реестра иноагентов размещаются на официальном сайте Минюста.

Распоряжение вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 21 ноября 2022 г. «Отсрочка для ИТ-специалистов по осеннему призыву»

Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва 2022 г. давно завершен (списки нужно было подать не позднее 11 августа). Однако Минцифры продолжает прием заявок до 23:59 23 ноября.

Если организация не подала заявку, нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать УКЭП и направить в Минцифры на почту help@digital.gov.ru. Прилагаются шаблон письма и форма предоставления информации.

Если список подали, сотрудник соответствует критериям, но отсрочку все равно не дали, придется действовать самому сотруднику. Ему необходимо направить на почту sos@digital.gov.ru ФИО, название компании, номер заявления на Госуслугах, суть проблемы, мобильный телефон и фото повестки.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 ноября 2022 г. «Информация для ИТ-специалистов по отсрочке от срочной службы в армии»

В августе этого года ИТ-компании могли с помощью специального сервиса Единого портала госуслуг подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Минцифры разъяснило, что делать, если гражданин соответствует всем установленным критериям, но не получил отсрочку или допустил ошибку при заполнении заявления. Все заявки будут направлены в Минобороны. Решение о включении в список на отсрочку от армии остается за ними.

Также отмечено, что вопросы по частичной мобилизации больше не рассматриваются в связи с ее завершением.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 16 ноября 2022 г. «Сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным можно на Госуслугах»

Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через Госуслуги. Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот. Обратиться могут мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизованные и члены семей военнослужащих. Нужно зайти на Госуслуги, проверить данные, указать регион мобилизации, описать свою проблему и отправить обращение. Его рассмотрят в течение 7 дней.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 15 ноября 2022 г. №П11-26904-ОГ

Для госаккредитации ИТ-организации требуется справка о доходах от ИТ-деятельности.

Форму справки можно найти на портале госуслуг при подаче заявления на госаккредитацию.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 14 ноября 2022 г. «Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги Авто» ВКонтакте»

Госуслуги запускают тестовую версию мини-приложения «Авто» в соцсети ВКонтакте. С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение. В мини-приложении работает большинство функций «Госуслуг Авто». Оно позволяет предъявить сотруднику ГИБДД электронный СТС, передать права управления ТС другому водителю или отозвать их, а также просмотреть документы на автомобиль.

Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает спецустройством. Права отображаются как 3 сменяющих друг друга QR-кода. Для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все. В настоящее время сервис работает в режиме опытной эксплуатации. Инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 ноября 2022 г. №П11-26657-ОГ

Положением о госаккредитации российских ИТ-организаций предусмотрено заполнение справки о доходах. В ней нужно указать виды деятельности в области информационных технологий и соответствующие им коды, установленные Минцифры.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 2 ноября 2022 г. «Иностранцы могут оплатить патент на работу на Госуслугах»

Работающие в России иностранцы могут оплатить патент через Единый портал госуслуг. Минцифры привело алгоритм действий.

Документы на патент можно подать очно, а потом продлевать его действие онлайн. При этом не нужны квитанции, банкоматы или платежные терминалы.