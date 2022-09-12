Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Подполковник ФСБ признался в краже 187 миллионов у хакера

Бывший сотрудник Управления ФСБ по Самарской области признался в хищении у хакера 187,4 млн руб. в биткоинах. За мошенничество в особо крупном размере Дмитрию Демину грозят годы в колонии, но он заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой и предложил дать показания на соучастников.

Никакого домашнего ареста

Бывший сотрудник УСФБ по Самарской области Дмитрий Демин признался в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Подполковник в отставке подтвердил, что похитил у хакера, дело которого вел, 187,38 млн руб. в биткоинах (68,5 биткоина). Демину угрожают несколько лет колонии.

235 гарнизонный военный суд в Москве оставил Демина в СИЗО до 1 декабря 2022 г., отказавшись отпустить его под домашний арест. Такое решение по ходатайству главного военного следственного управления Следственного комитета России было принято, несмотря на то, что подполковник сообщил о готовности сотрудничать с Главной военной прокуратурой и дать показания на своих подельников. Прокуратура заключила с ним досудебное соглашение.

Для домашнего ареста Дмитрия Демина посчитали слишком ненадежным – суд предположил, что он сразу задействует свои связи в органах власти и правопорядка, так как работает в спецслужбах уже 16 лет. Судья также выразил опасение, что подполковник будет противодействовать следователям, вступит в сговор с подельниками и попытается сокрыть похищенные деньги.

f600.jpg
Подполковник в отставке признался, что похитил у хакера, дело которого вел, 200 млн руб. в биткоинах

Демин, в свою очередь, настаивал на том, что не работает в ФСБ с апреля 2022 г., и «бежать от трех своих детей, которые ждут его в Самарской области, не собирается». Убедить суд ему не удалось.

История дела

Напомним, уголовное дело в отношении замначальника отдела – начальника отделения регионального ФСБ Дмитрия Демина было возбуждено в феврале 2022 г. Тогда же Самарский гарнизонный военный суд постановил взять его под стражу.

Подполковник поначалу отказывался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Его позиция изменилась после передачи уголовного дела для дальнейшего расследования в Москву.

Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний
Импортозамещение ВКС

Следствие установило, что Демин вместе с неустановленными лицами с 18 апреля по 7 декабря 2021 г. похитили цифровые права на криптовалюту на 68,5 единиц биткоинов. Общая их стоимость в момент преступления достигала 187 млн 383 тыс. руб.

Чтобы совершить кражу, Демину пришлось злоупотребить своим служебным положением «путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба Мочалову» – такую фамилию носит осужденный хакер из Сызрани в Самарской области.

Мочалов же создал программу для взлома компьютеров. С ее помощью он похищал пароли от электронных кошельков и других платежных инструментов. После задержания хакер сам отдал сотрудникам ФСБ пароли и в деталях объяснил, как работает система. Этими ценными сведениями Демин с сослуживцами не преминули воспользоваться.

Хакер из Сызрани же получил год ограничения свободы – суд признал его виновным по ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Без разрешения спецорганов он не мог покидать Самарскую область, менять место жительства в Сызрани и был обязан регулярно отмечаться в полицейском участке.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью

План Intel по вывозу российских айтишников провалился. Их переманила экс-«дочка» Сбербанка

Бывший глава АНО «Цифровая экономика» перешел на работу в «1С»

«Билайн» получил кусочек постсоветского оператора

Водители Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с ИИ-навигатором компании

Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября