На сотрудника ФСБ завели дело за кражу у россиянина криптовалюты на «сотни миллионов»

Бывший работник самарского управления ФСБ подозревается в краже криптовалюты у киберпреступника. Со слов потерпевшего, с его кошельков пропали токены на сотни миллионов рублей после визита к ним силовика в рамках расследования дела о киберпреступлении, по которому хакер проходил подозреваемым. В октябре 2021 г. его признали виновным, а решение по делу бывшего ФСБ-шника еще не принято – он остается подозреваемым.

Украсть у хакера

Сотрудника управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Самарской области подозревают в хищении криптовалюты у киберпреступника, пишет издание «ВолгаНьюс» со ссылкой на официальных представителей УФСБ по Самарской области. Нанесенный хакеру ущерб он оценил в «сотни миллионов рублей».

По предварительной версии специалистов, ведущих расследование, сотрудник УФСБ, ныне уже бывший, по фамилии Демин (имя держится в секрете в интересах следствия) участвовал в раскрытии киберпреступления. Подозреваемым в данном деле был житель Сызрани (Самарская область) с фамилией Мочалов.

Вину Демина следствию еще предстоит доказать

Сотрудники ФСБ нанесли Мочалову визит, чтобы задокументировать информацию о преступлении. Через некоторое время Мочалов написал заявление о пропаже у него криптовалюты, которая якобы произошла после появления силовиков у него на пороге. С его слов, исчезли сотни миллионов рублей.

Расследование в рамках расследования

Заявление Мочалова стало поводом для начала нового разбирательства, в котором принимало участие Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Через некоторое время вся похищенная у Мочалова криптовалюта таинственным образом вернулась, но расследование было решено не прекращать.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего Демин был направлен в Москву. Вместе с ним было передано и дело, по которому уже лично он, а не Мочалов, проходил подозреваемым.

На момент публикации материала расследование по делу Демина продолжалось. Вердикт по нему вынесен не был – бывший сотрудник ФСБ пока остается подозреваемым.

Хакер оказался подлинным

Пока следствие выясняет обстоятельства причастности Демина к краже криптовалюты, Расследование дела Мочалова подошло к своему логическому завершению. Он действительно оказался киберпреступником – к такому выводу пришел Сызранский городской суд, признав его виновным в распространении вредоносных программ.

Согласно решению суда, Мочалов использовал малвари с целью получения доступа к неким «объектам информационной структуры» России. Приговор ему был вынесен 29 октября 2021 г. За свои преступления в вируальном пространстве Мочалов получил год вполне реального ограничения свободы.

Как российские силовики незаконно добывают криптовалюту

Случай с Деминым – не единственный, когда сотрудники российских силовых структур нечестным путем пополняли баланс своих криптокошельков. В декабре 2021 г. своей должности лишился капитан саратовской полиции, теперь уже бывший сотрудник РЭО ГИБДД УМВД России Сергей Токарев.

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Он был уволен за майнинг криптовалюты на рабочем месте. Впервые об этом стало известно в начале октября 2021 г.

Токарев добывал виртуальные деньги, пользуясь служебным помещением в здании, принадлежащем полиции, где он разместил необходимое для майнинга оборудование. «Дополнительный заработок» у Токарева был в период с февраля по июль 2021 г. Его тайна раскрылась после того, как отдел ГИБДД получил гигантские счета за электричество.

Против Токарева было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму он не попал. По решению суда полицейский был обвинен в нарушении ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Осужденный отделался лишь штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов России, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

«Криптопромыслом» также занимались теперь уже бывшие сотрудники ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Но если Токарев предпочитал мирный майнинг, то Колбов и Белоусов выбрали добычу токенов в стиле 90-х годов XX века. Как сообщал CNews, они вымогали десятки миллионов рублей в биткоинах у бывшего главы издательства «Известия» Эраста Галумова, угрожая «сшить» ему дело и объявить его сына в международный розыск. И Белоусов, и Колбов были уволены из внутренних органов и оказались на скамье подсудимых. В феврале 2021 г. государственное обвинение запросило для них 10 и 13 лет заключения соответственно.