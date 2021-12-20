Российский полицейский лишился должности за майнинг криптовалюты на рабочем месте

Капитан саратовской полиции на протяжении почти полугода майнил криптовалюту на рабочем месте. Его выдали гигантские счета за электричество. Он попал под суд и мог сесть в тюрьму на четыре года, но отделался небольшим штрафом, выплатой долгов за электроэнергиию и лишением должности на два года.

Под суд за биткоины

Экс-полицейского из Саратова осудили по уголовной статье о превышении должностных полномочий за майнинг криптовалюты на рабочем месте. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) по Саратовской области, страж правопорядка месяцами добывал виртуальные деньги прямо на рабочем месте.

В сообщении СК сказано, что полицейский, которого, как сообщал CNews, зовут Сергей Токарев, являлся сотрудником РЭО ГИБДД УМВД России. В феврале 2021 г. он превратил неиспользуемое помещение в здании, принадлежащем полиции, в место размещения оборудования для майнинга.

Добыча криптотокенов в полицейском здании велась вплоть до июля 2021 г. Обнаружили подпольную майнинг-ферму сотрудники оперативно-разыскной части (собственной безопасности) (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. При обыске в помещении, инициированном после получения крупных счетов за электроэнергию, специалисты нашли устройства для добычи криптовалюты, Wi-Fi роутер, а также три блока питания. Притом один из них находился на балансе ГИБДД по Саратову.

Несколько токенов стоили полицейскому зарплаты, должности, несудимости и почти 300 тыс. рублей

Что именно полицейский использовал для добычи криптовалюты, а также какие именно токены он майнил, на момент публикации материала оставалось неизвестным. В сообщении СК говорится лишь, что он подключил к электросети издания два «электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты в сети Интернет». Под такое описание подпадают и обычные системные блоки, и полноценные майнинг-фермы.

Осужденный был уволен из рядов полиции в начале декабря 2021 г. Уголовное дело против него завели еще в октябре 2021 г. Он находился в чине капитана полиции.

Преступник раскаялся и остался на свободе

Согласно сведениям Следственного комитета, полицейский признал свою вину и раскаялся совершенных действиях. В результате его «подпольной деятельности» ущерб составил 231 тыс. руб. Именно такую сумму майнер в погонах задолжал за электроэнергию, потребленную его двумя «электронными устройствами» с февраля по июль 2021 г.

По решению суда полицейский был обвинен в нарушении ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Осужденный отделался лишь штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов России, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

Если не считать временного лишения возможности работать в полиции, страж правопорядка получил минимальное наказание. Ему могли присудить штраф до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев. Также его ждало лишение права быть полицейским на срок до пяти лет.

Суд мог выбрать в качестве меры наказания принудительные работы сроком на четыре года, арест от четырех месяцев до полугода либо же лишение свободы на срок до четырех лет.

Тем не менее, полицейский, теперь уже бывший, остался на свободе. Принудительных работ он тоже избежал. Какими именно обоснованиями руководствовался суд при принятии решения, остается загадкой. Известно лишь, что осужденный признал вину и раскаялся в содеянном еще на предварительном следствии.

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Также нет данных, какую сумму Сергей Токарев успел заработать на подпольном майнинге. Неизвестно, хватило ли ее для покрытия долгов за электроэнергию и выплату штрафов.

Подпольный майнинг стал визитной карточкой россиян

В России регулярно фиксируются случаи скрытой добычи криптовалюты на рабочем месте. В апреле 2019 г. CNews описывал случай, когда житель города Семенов в Нижегородской области Александр Шигин добывал криптовалюту за счет работодателя, пользуясь служебным положением и технической безграмотностью руководства и персонала. Он называл называя свою ферму «обогревателем» и в итоге украл электричества на полмиллиона рублей. Как и в случае с саратовским полицейским, его раскрыли после получения счета за электроэнергию.

В октябре 2019 г. стало известно, что российские майнеры украли электричество на миллионы рублей путем незаконного подключения криптофермы к электросети в Ингушетии. Она потребляла гигантское количество энергии, сравнимое с потреблением очень крупной больницы региона.

Россияне проявляют недюжинную смекалку в попытке заработать на криптовалютах и не платить по счетам за электроэнергию. Некоторые граждане России приспособились использовать для этого суперкомпьютер Российского ядерного центра, расположенный в Сарове (Нижегородская область). Но все тайное становится явным, и за нецелевое использование такого «железа» майнеры отправились в тюрьму.

Иногда подпольный майнинг приводит к весьма печальным последствиям. В декабре 2019 г. CNews писал о сгоревшей майнинг-ферме, размещенной в одном из гаражных кооперативов Вологды. В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей.

В декабре 2017 г. сотрудники ФСБ провели обыски во «Внуково» после того, как руководство аэропорта пожаловалось на постоянные скачки напряжения. Результатом проверки стало задержание системного администратора, который построил в Московском центре управления воздушным движением ферму для майнинга криптовалюты.

В конце сентября 2017 г. выяснилось, что два сотрудника ИТ-отдела аппарата Совета министров Крыма нелегально добывали биткоины на мощностях правительственных сетей, установив там специальное ПО для майнинга. В результате оба были уволены с занимаемых ими постов. Преступники не успели добыть значительного количества криптовалюты или обменять ее на реальные деньги.