«Диасофт» расширил функциональные возможности решения «Цифровые финансовые активы»

«Диасофт» расширил функциональные возможности решения «Цифровые финансовые активы». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В России на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) увеличивается выпуск гибридных и структурных ЦФА. Причины этой тенденции – развитие инфраструктуры рынка и рост интереса эмитентов к нестандартным финансовым инструментам. Кроме того, как отмечают эксперты, в 2025 г. Банк России сместил фокус внимания на «разгон» вторичного рынка и повышение ликвидности.

Учитывая эти факторы, компания «Диасофт» совершенствует решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA). Оно предназначено для автоматизации полного цикла бизнес-процессов операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск, учет и обращение ЦФА.

Новые возможности решения позволяют увеличить спектр услуг, предлагаемых ОИС своим клиентам.

Функционал Digital Q.DFA был расширен следующим образом.



Реализован гибкий функционал для количественного учета ЦФА и внутреннего учета денежных средств участников (эмитентов, инвесторов, номинальный держателей) на базе продукта «Учетное ядро» (входит в состав решения Digital Q.Accounting).

Доработаны процессы блокировок и переводов ЦФА, исполняемые ОИС на основании распоряжений иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством России.

Добавлена возможность последовательного согласования заявок на регистрацию участников и выпусков ЦФА сотрудниками ОИС различных подразделений: бэк-офицером, риск-менеджером, генеральным директором. С помощью настроек можно включать или отключать тот и или иной этап пользовательского согласования.

Реализован функционал выгрузки «по кнопке» в формате Excel информации из реестров выпусков ЦФА, поручений участников на сделки, сделок с ЦФА.

Расширен функционал ограничений на выпуск ЦФА по категории инвесторов, которым доступно приобретение ЦФА: все инвесторы/только резиденты/только юридические лица/только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Усовершенствованы процессы хранения, валидации данных и проверки ЭП участников по транзакциям с ЦФА в «Распределенном реестре» (входит в состав решения Digital Q.Blockchain).

Увеличено покрытие реализованных в продукте бизнес-процессов автотестами. Это позволяет ускорить процесс тестирования и выпуска новых доработок в продукте и поддерживать качество продукта на высоком уровне.

В конце июня на практической конференции «Цифровые финансовые активы: Дивный новый мир» особое внимание было уделено перспективам развития гибридных ЦФА, сочетающим свойства финансового инструмента и утилитарного цифрового права. Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поддерживает полный цикл бизнес-процессов ОИС и позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА, в том числе и с гибридными цифровыми правами на всевозможные базовые активы.

Digital Q.DFA использует в своей работе возможности решения Digital Q.Blockchain, которое предназначено для хранения и ведения реестра открытых данных, а также обеспечения целостности данных.