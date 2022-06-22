Российская система управления горным производством внедрена на крупнейшем железорудном карьере в Перу

ГК «Цифра» и перуанская компания Cosapi Mineria развернули систему управления горным производством АСУ ГТК «Карьер» на месторождении Маркона, в провинции Наска. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Маркона эксплуатируется еще с 50-х годов XX века и обладает крупнейшими запасами железной руды в Перу и в мире. Маркона принадлежит государственной китайской компании Shougang.

Благодаря внедренным решениям удалось добиться увеличения производственной эффективности предприятия более чем на 3,5%. В процессе опытной эксплуатации было доказано, что бо́льшая производительность достигается при работе с полным парком техники в открытом цикле.

«Для нас это был уникальный проект. Во-первых, это наш первый проект в Латинской Америке. Во-вторых, на объекте мы впервые внедрили пилот по учету пород. На этом месторождении наша команда научилась регистрировать горные породы внутри скважины и, как следствие, собирать статистику по скоростям бурения разных пород, – сказал Павел Растопшин, управляющий директор ГК «Цифра». – Ведь скорость бурения зависит от пород: если они рыхлые – бурстанок будет работать быстрее, если породы крепкие, соответственно, работы происходят медленнее. А каждое предприятие как раз ищет причины, почему падает производительность. Наша система учитывает породы, собирает статистику, отправляет на сервер и формирует отчеты».

«Полноценный веб-доступ к системе позволяет любому авторизованному пользователю получить информацию по объекту из любого места, в любое время и с любого устройства. Наряду с этим, удобство использования системы способствует быстрому достижению конкретных целей, и позволяет нам быть в числе лидеров инноваций», – отметил Артуро Мурругарра, руководитель по производительности карьера в Cosapi Mineria.

В рамках проекта, начавшегося в апреле 2019 г., «Цифра» автоматизировала систему управления горными работами и оборудовала 39 единиц техники: 29 самосвалов, четыре электрических карьерных мехлопат, один экскаватор, четыре буровых станка и один фронтальный погрузчик.

«Цифра» внедрила на предприятии мониторинг потребления топлива, мониторинг работы и времени простоя, удаленную диагностику, управление безопасностью, мониторинг топливного цикла и мониторинг процесса бурения.

На объекте был также развернут модуль контроля качества дорог. Система указывает на проблемные участки дорожного покрытия, что позволяет оперативно их устранять. Данное решение позволяет повысить среднюю скорость самосвалов, а также снизить негативные воздействия на технику и продлить срок ее службы.

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«Традиционные методы не позволяли нам управлять карьером так, как сейчас позволяет система “Цифры”. У нас значительно возросла производительность и степень контроля, мы стали лучше владеть информацией по объекту, – сказал Рафаель Хуарес, руководитель проекта в Cosapi Mineria.

Проект в интересах Cosapi Mineria заложил основу для активного установления и развития новых партнерств ГК «Цифра» с горнодобывающими компаниями Латинской Америки.

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Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является участником российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнером в области цифровой трансформации на международном уровне. Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и ИИ-решений для тяжелой промышленности.

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Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.