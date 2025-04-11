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Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва

Бренд Digma анонсирует выпуск новой портативной акустической системы – D-MC1700, которая станет настоящим центром любой вечеринки. Компактный, но мощный «кубик» создан для тех, кто ценит качество звука, функциональность и атмосферу праздника. Система объединяет все нужные функции для комфортного прослушивания — дома, на природе, в компании друзей. Идеальный выбор для вечеринок, караоке и музыкальных развлечений. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Digma D-MC1700 — это не просто колонка. Это настоящий музыкальный центр с пиковой мощностью 60 Вт (30 Вт RMS), оснащённый двухполосной аудиосистемой: высокочастотным динамиком 2" и низкочастотным 6,5". Звук получается объёмным, чистым и насыщенным — как для домашних вечеринок, так и для выездных мероприятий.

Колонка оборудована динамичной RGB-подсветкой, которая создает яркую визуальную атмосферу. Светодиоды пульсируют в такт музыке, усиливая эффект присутствия и превращая любое событие в настоящее шоу.

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Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва

D-MC1700 поддерживает все популярные форматы воспроизведения — MP3, WAV, WMA, FLAC — с флешек (до 32 Гб), карт памяти microSD, а также через Bluetooth 5.3. Быстрая и энергоэффективная беспроводная связь позволяет легко подключать смартфоны, планшеты или ноутбуки. Также доступны AUX-вход (3.5 мм), FM-радио (87.5–108 MHz) и True Wireless Stereo (TWS) — технология, позволяющая объединить две колонки в полноценную стереопару.

Благодаря двум разъемам для подключения микрофонов, колонка подходит для караоке-вечеринок, уличных мероприятий и презентаций. А наличие пульта дистанционного управления и голосовых подсказок на русском языке делает управление максимально простым и удобным.

Корпус D-MC1700 защищен металлическим грилем, который предотвращает механические повреждения динамиков. Удобная ручка и встроенный аккумулятор на 3600 мАч позволяют взять музыку с собой куда угодно — на дачу, в парк или на пляж.

Digma D-MC1700 уже доступна для заказа. Стоимость устройства составит от 8,89 тыс. руб.

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