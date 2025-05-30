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Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522

Бренд Digma объявляет о старте продаж новой портативной акустической системы D-PS1522, созданной для активного образа жизни. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Digma D-PS1522 оснащена двумя динамиками общей выходной мощностью 60 Вт (PMPO) и пассивным излучателем. Устройство воспроизводит звук в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.

D-PS1522 поддерживает Bluetooth 5.0 с радиусом действия до 10 метров, что позволяет подключить смартфон или планшет. Кроме того, на корпусе расположены USB-порт, слот для microSD, а также AUX-вход 3,5 мм для проводного соединения с плеером или другим источником звука. Поддерживаются популярные форматы аудио — MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

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Digma
Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522

Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 3000 мА·ч, Digma D-PS1522 обеспечивает до 4 часов автономной работы. Зарядка – через разъем USB Type-C.

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Безопасность

Наличие защиты от влаги по стандарту IPX5 позволяет использовать колонку на улице, у воды или во время активного отдыха — она устойчива к брызгам и каплям.

Digma D-PS1522 уже доступна для заказа у наших партнеров. Стоимость устройства составит 4 990 руб.

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