Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров

Российский разработчик программного обеспечения цифровых коммуникаций для бизнеса и государства компания «Светец» объявила о запуске нового продукта — платформы Svetets RQM, предназначенной для комплексного контроля качества обслуживания и повышения эффективности работы операторов контакт-центров. Программный продукт включен в реестр российского ПО и готов к внедрению, в том числе в контактных центрах с высокой нагрузкой и распределённой архитектурой.

Svetets RQM сочетает в себе систему записи разговоров, фиксации действий операторов на экране и подсистему оценки качества взаимодействия операторов с клиентами. Платформа интегрируется с решениями контактных центров как российских, так и зарубежных производителей. Svetets RQM работает на российских операционных системах и СУБД.

Платформа обеспечивает полную или выборочную запись разговоров в форматах mp3 или wav, оснащена механизмами отказоустойчивости и централизованным управлением архивом. Дополнительно предусмотрена запись экрана автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, в том числе и во время поствызовной обработки, а также запись экрана АРМ оператора в процессе работы с текстовыми каналами, что позволяет комплексно анализировать кейсы обслуживания и оценивать работу операторов контакт-центра.

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Модульная архитектура Svetets RQM дает возможность оптимизировать стоимость внедрения и обеспечивает поэтапную масштабируемость по мере роста нагрузки или расширения функциональных требований.

Svetets RQM — это не просто инструмент для контроля качества работы оператора, а платформа для комплексного анализа всех этапов его деятельности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Половина крупных российских компаний готова увольнять работников из-за внедрения ИИ

Обзор: Российские системы интегрированного бизнес-планирования 2025

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще