Группа компаний «Формула» запустила сайт о ERP-технологиях

Группа компаний «Формула», российский системный интегратор, запустила сайт, посвященный ERP-технологиям и цифровой трансформации бизнеса отечественных предприятий: formulaerp.ru. Об этом CNews сообщили представители «Формулы».

Главной целью сайта стала нацеленность на представление актуальной информации о самой популярной российской ERP-системе «1С:ERP» (ее возможностях, функционале, стоимости лицензий, проектах) и аналитика рынка цифровизации.

«Цифровизация в этом году объявлена одним из приоритетов развития России на государственном уровне и стала актуальной как никогда для бизнес-развития очень многих российских компаний, но многим руководителям пока не хватает информации, с чего начинать цифровую трансформацию своего бизнеса, сколько это стоит, и как долго будут идти все процессы. Мы стараемся способствовать популяризации этой информации, поэтому, в частности, на нашем новом сайте в свободном доступе представлены главы из моей книги, вышедшей этой весной, «Цифровая трансформация бизнеса. Практические советы для собственников и топ-менеджеров», также её можно заказать как в бумажном, так и в электронном виде», – сказала основатель и генеральный директор группы компаний «Формула» Ольга Васильева.

Новый сайт учитывает и актуальную проблему отечественных компаний, кто ранее устанавливал международную систему SAP на свое производство, и предлагает им бесплатно рассчитать переход на «1С:ERP» с помощью заполнения опросного листа. Специалисты «Формулы» предоставят варианты возможной стоимости, учитывая такие пожелания, как общее количество сотрудников, количество пользователей и их роли в системе, отрасль, в которой работает предприятие, возможность удалённого внедрения, наборы необходимых функциональных модулей и разные виды программного обеспечения.

«Как показывает практика, руководители компаний, которые хотят внедрить ERP-систему на своём производстве, проводят множество переговоров с потенциальными подрядчиками, чтобы выяснить, сколько может стоить их проект цифровизации. И цена – это очень важный вопрос для принятия решения. Чтобы изменить эту ситуацию, мы и разработали довольно простой опросный лист, заполнив который, можно легко выяснить ориентировочную стоимость перехода с SAP на «1С:ERP», исходя из статистики стоимости аналогичных проектов», – сказала Ольга Васильева.