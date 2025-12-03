Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186442
ИКТ 14456
Организации 11220
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3536
Системы 26453
Персоны 80292
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Формула ГК

Формула ГК

Группа компаний «Формула» – системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов работает c 2006 г. на ИТ-рынке России. Три основных направления деятельности ГК «Формула» – это «Формула ERP» (внедрение ERP-проектов от моделирования бизнес-процессов до цифровой трансформации), «Формула Софт» (официальный партнер «» по дистрибуции программ и автоматизации предприятий) и «Формула Розница» (ИТ-технологии для ритейла и сферы услуг). Среди разработок ГК «Формула» «Международная логистика: автоматизация расчётов» и «Автоматизация субдавальческой схемы» на платформе «1С».

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 ГК «Формула» автоматизировала бизнес-процессы в компании «Техкомгрупп» 2
27.10.2022 ГК «Формула» запустила программу для новых предприятий «ERP-аутсорсинг» 2
30.05.2022 Группа компаний «Формула» разработала решение «Международная логистика: автоматизация расчетов» 2
15.12.2021 ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит» 3

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Формула ГК и организации, системы, технологии, персоны:

8966 3
НСПК - Национальная система платежных карт 898 1
Кормовит 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33947 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4133 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12245 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11435 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7265 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4683 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
Васильева Ольга 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 156582 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8233 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6352 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3715 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2179 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6778 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 917 1
Зоология - наука о животных 2790 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8107 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20348 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 1
Аренда 2580 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51210 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5504 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404586, в очереди разбора - 733438.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще