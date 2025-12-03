Получите все материалы CNews по ключевому слову
Формула ГК
Группа компаний «Формула» – системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов работает c 2006 г. на ИТ-рынке России. Три основных направления деятельности ГК «Формула» – это «Формула ERP» (внедрение ERP-проектов от моделирования бизнес-процессов до цифровой трансформации), «Формула Софт» (официальный партнер «1С» по дистрибуции программ и автоматизации предприятий) и «Формула Розница» (ИТ-технологии для ритейла и сферы услуг). Среди разработок ГК «Формула» «Международная логистика: автоматизация расчётов» и «Автоматизация субдавальческой схемы» на платформе «1С».
